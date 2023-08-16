إزالة 264 لافتة إعلانية مخالفة بشوارع الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

وفى هذا الإطار قالت المهندسة عزة متولي مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام إنه يتم شن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع .

وأسفرت تلك الحملات عن رفع (٢٦٤) إعلانا مخالفا وبدون ترخيص خلال الأسبوعين الماضيين بواقع (١٢) إعلانا بمركز ومدينة بلبيس و(٨) إعلانات بمركز ومدينة أولاد صقر و(٦) إعلانات بمركز ومدينة كفرصقر و (٦١) إعلانا بمركز ومدينة منيا القمح و(١٣) إعلانا بمركز ومدينة فاقوس و(٧) إعلانات بمركز ومدينة الحسينية و( ١٠) إعلانات بمدينة القرين و(١٣) إعلانا بمركز ومدينة الإبراهيمية و(١٨) إعلانا بمركز ومدينة الزقازيق و(٦) إعلانات بمركز ومدينة ديرب نجم و(٢٣) إعلانا بحى ثان الزقازيق و(٦٣) إعلانا بمركز ومدينة أبوكبير و(١١) إعلانا بمركز ومدينة أبوحماد و(٧) إعلانات بمدينة القنايات و(٦) إعلانات بمركز و مدينة صان الحجر ، ويأتى هذا فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة.

أكد محافظ الشرقية أن هذه الحملات تستهدف مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين لتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل حسم وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين ، وذلك وفقاً للضوابط التنظيمية للائحة الإعلانات ، والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التى حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.