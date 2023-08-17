فرمان أوسوريو ومفاجأة عبد الشافي وهؤلاء مطلوبون فورا.. تفاصيل ساخنة في الزمالك

أصدر مدرب نادي الزمالك الكلومبي كارلوس أوسوريو فرمانا عاجلا بخصوص الظهير الأيسر محمد عبد الشافي.

محمد عبد الشافي

لاعب الزمالك يتراجع عن الاعتزال

تراجع الظهير الأيسر المخضرم محمد عبد الشافي عن قراره باعتزال كرة القدم مع نهاية الموسم المنقضي في ظل القناعة الكبيرة للكولومبي كارلوس أوسوريو بالإمكانات الفنية والبدنية للاعب صاحب الــ37 عامًا.

ونجح مسئولو الزمالك في الأيام الماضية في إقناع عبد الشافي بالتراجع عن الاعتزال للاستفادة من خبراته الفنية الكبيرة في الملاعب المصرية والعربية ومع المنتخب الوطني، أيضا جاء القرار في ظل رغبة الجهاز الفني للزمالك في الاعتماد عليه في الموسم الجديد بجانب اللاعب الأعسر أحمد فتوح.

الزمالك ينهي أزمة مستحقات أوسوريو

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن كواليس اجتماع مسؤولي النادي مع المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بشأن طلباته قبل انطلاق الموسم الجديد.

واجتمع مسؤولو القلعة البيضاء مع أوسوريو، وسط حضور عبد الواحد السيد، مدير الكرة، لمناقشة حل أزمات الفريق.

وأنهت إدارة نادي الزمالك أنهت أزمة المستحقات الخاصة بالمدير الفني، وجرى منحه شهرين، ويتبقى له شهر واحد.

أوسوريو طلب ضم 3 صفقات للزمالك

ولفت المصدر إلى أن أوسوريو طلب حل أزمة القيد، وضم 3 صفقات رسميًا لصفوف الزمالك، والإدارة وعدته بالتنفيذ حال النجاح في إنهاء أزمة القيد.

كما اجتمع أوسوريو مع عبد الواحد السيد، وجرى الحديث حول بعض الملفات الخاصة بالفريق، قبل عودة اللاعبين للتدريبات، ورسم خارطة الطريق للفترة المقبلة.

ويسعى أوسوريو بالتعاون مع عبد الواحد السيد لفرض حالة من الانضباط داخل الفريق، بوضع ضوابط أكثر صرامة، تنظم العلاقة المالية بين النادي واللاعبين، في ظل بعض حالات الخروج عن النص التي حدثت الفترة الماضية، على أن يتم إجراء تعديلات على اللائحة للموسم الجديد.

مدرب الزمالك

أحمد نادر السيد والزمالك

تمسك أحمد نادر السيد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بالبقاء في الفريق رافضاً البت في عروض الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث يرى اللاعب أن تجديد تعاقده مع النادى على رأس أولياته.



وينتظر أحمد نادر السيد حل أزمة إيقاف القيد في نادى الزمالك قبل البت في العروض التي تلقاها، خاصة أنه يرغب في الاستمرار داخل القلعة البيضاء والتواجد في الفريق الأول في بداية الموسم الجديد.