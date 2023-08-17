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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشباب السعودي يرفع سعر التفاوض مع زيزو

زيزو
زيزو

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين علي أن نادي الشباب السعودي تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع زيزو مقابل ٥ ملايين دولار وقد رفع العرض لـ ٨ ملايين دولار.

 

وكتب عمر ربيع ياسين عبر حسابه الشخصي علي موقع تويتر:"الشباب السعودي يرفع سعر التفاوض مع زيزو لـ ٨ مليون دولار لصالح نادي الزمالك".

 

كشف الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج “الماتش” عبر قناة صدى البلد، عن مفاجأة مدوية بشأن رغبة نادي الشباب السعودي في التعاقد مع أحمد سيد زيزو، لاعب نادي الزمالك.

كان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول بحكم قضائي، أكد رفض مجلس الإدارة عرض نادي الشباب السعودي للتعاقد مع أحمد سيد زيزو.

وكتب حتحوت عبر حسابه على موقع إكس “تويتر سابقا”: “ رغم إعلان الزمالك رفضه بيع زيزو، فالأقرب هو رحيله إلى الشباب”.


وأضاف:" اجتماعات متواصلة ستتم اليوم، واللاعب وُعد بتفهم وجهة نظره، بل وأكد مسؤول أن العقود قد تُصاغ اليوم".

إعلامي هاني حتحوت أحمد سيد زيزو رئيس نادي الزمالك عمر ربيع ياسين مرتضى منصور نادي الشباب السعودي أحمد سيد

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