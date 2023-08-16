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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مذكرة زيزو وإخطار عاجل للاعبين الأجانب وأزمة حارس المرمى| ماذا يحدث في الزمالك ؟

نادي الزمالك
نادي الزمالك

يستأنف نادي الزمالك خلال تلك الفترة التحضيرات الأولية اسعدادًا للموسم الجديد وهناك خطوات جديدة قام بها مجلس إدارة القلعة البيضاء تجاه الاعبين الاجانب.

نادي الزمالك 

ماذا فعل الزمالك مع الاعبين الاجانب؟

تواصل  الجهاز الإداري الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الثنائي التونسي حمزة المثلوثي وسيف الجزيري والسنغالي إبراهيما نداي لإخطارهم بالعودة إلى القاهرة قبل بدء فترة الإعداد مباشرة.

واستغل اللاعبون الأجانب حصول الزمالك على راحة سلبية في الفترة الماضية لمدة 20 يوما وسافر الثلاثي إلى بلادهم لقضاء فترة الإجازة.

وطالب الجهاز الإداري اللاعبين بضرورة العودة إلى مصر في الموعد المتفق عليه للانتظام في فترة الإعداد للموسم الجديد.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرر منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يوما عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية.

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موعد أول تدريب للزمالك

واستقر المدير الفني الكولومبي على عودة الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.

أحمد نادر السيد والزمالك

تمسك أحمد نادر السيد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بالبقاء في الفريق رافضاً البت في عروض الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث يرى اللاعب أن تجديد تعاقده مع النادى على رأس أولياته.

وينتظر أحمد نادر السيد حل أزمة إيقاف القيد في نادى الزمالك قبل البت في العروض التي تلقاها، خاصة أنه يرغب في الاستمرار داخل القلعة اليضاء والتواجد في الفريق الأول في بداية الموسم الجديد.

أحمد نادر السيد 

عودة كارلوس للقاهرة

ينتظر مسئولو نادى الزمالك عودة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول، إلى القاهرة، خلال الأيام المقبلة، وعقب انتهاء فترة الإجازة التى منحها المدرب للفريق والجهاز الفني عقب انتهاء الموسم بشكل رسمي، والتى استغلها الخواجة الكولومبي للعودة إلى بلاده لقضائها مع أفراد أسرته، وبعد العودة ستتم مناقشته فى تفعيل بند استمراره مع الفارس الأبيض بالموسم الجديد.

 

زيزو يقدم مذكرة للزمالك 

قدم أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، مذكرة لمجلس إدارة النادي يطالب بالحصول على مستحقاته المتأخرة.

وتواجد زيزو أمس داخل نادي الزمالك، بصحبة والده، وعقد جلسة مع أحمد مرتضى منصور  عضو المجلس، من أجل حل أزمة مستحقاته".

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