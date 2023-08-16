فضل اللجوء إلى دار أيتام.. هروب طفل صيني من والدته والسبب صادم

وثقت كاميرات مراقبة لحظات دخول طفل صيني إلى مركز شرطة في مدينة شونجكين من أجل تقديم شكوى ضد والدته متوسلا لوضعه في دار أيتام.

وخلال حديثه إلى رجال الشرطة الصينية، قال الطفل إنه يفضل وضعه في دار أيتام وألا يعود إلى منزل والدته حسبما ذكرت وسائل إعلام صينية وعالمية.

هروب طفل

وعن سبب قيام الطفل بهذا التصرف، أوضحت والدته التي أتت إلى مركز الشرطة بعد أن أعطاهم ابنها معلومات عنها أنها لم تتوقع ابدا أن يهرب طفلها بسبب واجباته المدرسية طالبا اللجوء إلى دار أيتام.

وأضاف الطفل في حديثه عن والدته: "غادرت المنزل وأفضل الذهاب إلى دار أيتام لأن والدتي توبخني كل يوم لأنني لا أقوم بواجباتي المدرسية مما يزعجني".

اختلفت الآارء حول تصرف الطفل الصادم بين من رآه كسلا من طفل مدلل وبين من رآها واقعة تعكس براءة الأطفال.

