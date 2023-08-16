انتشار الأمراض والآفات.. تحذير خطير من الصين بشأن تأثير الفيضانات على الحبوب

دعت الصين، اليوم الأربعاء، إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية محاصيلها بعد أن حذرت من أن الفيضانات الأخيرة في المنطقة المنتجة للحبوب في شمال شرق البلاد قد تؤدي إلى تفاقم الأمراض وانتشارها.

حتى الآن، فإن تفشي الأمراض والآفات "خفيف نسبيا"، ولم يكن لها تأثير كبير على إنتاج الحبوب في الخريف.

ووفقا لوكالة "رويترز" العالمية، حذرت وزارة الزراعة، في بيان لها، من أن الفيضانات "قد تؤدي إلى تفاقم انتشار الأمراض" التي تصيب الذرة والأرز وفول الصويا.

وتعرضت المناطق الشمالية والشرقية في الصين لمياه الأمطار الغزيرة والفيضانات في الأسابيع الأخيرة، بسبب الإعصارين دوكسوري و خانون .

وقالت الوزارة إن الطقس القاسي قد يؤدي إلى تفشي الآفات الشديدة التي تستهدف القطن والذرة وفول الصويا في بعض المناطق.

وقالت إنه تم العثور على دودة الحشد الشمالية في 9066 هكتار في ، شاندونج، منغوليا الداخلية، والتي تضررت بشدة من مساحة 1333 هكتار.

وعقدت الوزارة اجتماعا في مقاطعة هيلونغجيانج الشمالية الشرقية يوم الثلاثاء لمناقشة الوقاية من الأمراض والآفات الرئيسية التي تصيب الحبوب في الخريف والسيطرة عليها في المنطقة، والمعروفة باسم "مخازن الحبوب الشمالية الكبرى" في الصين.

وأثرت الأمطار على 258000 هكتار، أي ما يقرب من 2 في المائة، من المنطقة المزروعة في هيلونغجيانج، أكبر مقاطعة منتجة للحبوب في الصين.

وحافظت الوزارة على تقديرات إنتاج الذرة 2023-24 دون تغيير عند 282.34 مليون طن متري، على الرغم من أنها قالت إن بعض مناطق الإنتاج قد غمرتها المياه.

قال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو قو تشونج يوم الاثنين إن الأراضي الزراعية المتضررة والحفاظ على المياه والبنية التحتية الأخرى بحاجة إلى الإصلاح السريع لضمان التعافي السريع في إنتاج الحبوب.