عمرها مفأجاة..تفاصيل عثور طفل بالصدفة على عملة نادرة في ألمانيا

بالصدفة البحتة إثر خروجه من المدرسة، عثر طفل يبلغ من العمر 9 أعوام على عملة معدنية تاريخية تعود إلى التاريخ الروماني.

بينما يلعب الطفل الصغير في أحد شوارع ولاية بريمن في ألمانيا عثر على العملة المعدنية الرومانية التي يبلغ عمرها حوالى 1800 سنة.

وبينت التقارير أن العملة المعدنية تعود إلي عصر الإمبراطور ماركوس أوريليوس، وهو الذى تولى الحكم في الفترة ما بين 161 حتى 180 ميلاديا.

عملة نادرة

وعلقت عالمة الآثار، أوتا هالي، التي استعين بها في للتحقيق في الأمر: "هذه واحدة من العملات المعدنية المميزة في بريمن".

وأشارت إلى أن العملة يتواجد منها قطعتتان فقط، منها التي تم العثور عليها في منطقة خارج حدود الإمبراطورية الرومانية.

ولفتت عالمة الآثار وفقا للوكالة الألمانية أنه من الممكن تم الحصول عليها من خلال التجارة، أو أنها من العملات المملوكة للمرتزقة الرومان أو هدية تذكارية احتفظ بها أحد المسافرين.