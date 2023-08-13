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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تطمئن ألمانيا: لسنا خصما لكم ويجب عدم استبعاد شركاتنا من 5G

صدى البلد

قال سفير الصين في ألمانيا، وو كين، اليوم الأحد، "لسنا خصما لـ"برلين" وإنما شريكا لها ولا بد من "خفض المخاطر" وعدم استبعاد الشركات الصينية من شبكات 5G".

وقد أدلي وو كين بهذه التصريحات خلال مقابلة مع صحيفة فرانكفورتر ألغماينه زونتاغس زايتونغ، حيث تحدث عن العلاقات الثنائية بين الصين وألمانيا والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وقال سفير الصين، إن الصين لا ترى ألمانيا على أنها خصم أو منافس، بل شريك استراتيجي وصديق، وأن الصين تحترم السيادة والاختيارات التنموية لألمانيا، وتأمل في أن تفعل ألمانيا الشيء نفسه.

ودعا وو كين إلى “خفض المخاطر” في التعامل مع القضايا الحساسة بين البلدين، مثل حقوق الإنسان وشبه جزيرة تايوان وهونغ كونغ، وقال إن الصين لا تسعى إلى فرض نظامها السياسي على أحد، ولا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية.

وأعرب عن رفضه لـ"الحظر المجحف" ضد شركات الاتصالات الصينية مثل هواوي وزد تي إي في سوق شبكات 5G في ألمانيا، وقال إن هذه الشركات تلتزم بالقوانين والمعايير المحلية، ولا تشكل أية تهديد لأمن المعلومات1. كما دعا إلى “إجراء حوار مستقر” بشأن مسألة 5G، وإلى "عدم استبعاد أية شركة من دولة معينة بشكل تعسفي".

وو كين أشاد بالتعاون بين الصين وألمانيا في مجالات مثل التجارة والتغير المناخي والصحة العامة، خاصة خلال جائحة كورونا، حيث قدمت الصديقتان مساعدات طبية لبعضهما البعض.

كما أكد على أهمية تطبیق اتفاقية الشراكة الشاملة بشأن الاستثمار بين الصين والاتحاد الأوروبي، التي تُعَد “إطارًا قانونًا جديدًا” لتطوير التعاون المستقبلي.

القضايا الدولية والإقليمية الشركات الصينية الصين وألمانيا الصين جائحة كورونا شبكات 5G سفير الصين التغير المناخي

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