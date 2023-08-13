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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تعلن موعد تسليم منظومة طائرات جديدة لأوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية

كشفت صحيفة "بيلد ام زونتاج"، الألمانية أنه من المقرر أن تسلم شركة "راينميتال" الألمانية أوكرانيا منظومة طائرات مسيرة من طراز "لونا" الجيل الجديد بحلول نهاية العام،.

وأوكرانيا في حاجة ماسة لتعزيز ترسانتها من الأسلحة،‭ ‬سواء الطائرات المسيرة أو الذخائر أو الدبابات في الوقت الذي تكافح فيه لصد الغزو الروسي، وفقا لوكالة "رويترز".

وأضافت الصحيفة أن "حزمة الطائرات المسيرة" تتكون من محطة تحكم أرضية تضم عدة طائرات مسيرة وجهاز إطلاق وشاحنات عسكرية مشيرة إلى أن منظومة الطائرات المسيرة يمكن استخدامها كنظام للاستطلاع.

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