الفارق بينهما 3 سنوات..طفل ينهي حياة آخر بطريقة مأساوية في أمريكا

في جريمة مأساوية من نوعها، أنهي طفل يبلغ من العمر 9 أعوام حياة طفل آخر يبلغ عمره 6 سنوات بينما كانا في منزلهم بولاية فلوريدا الأمريكية.

أوضحت قوات شرطة الولاية الأمريكية أن الضحية الذي كان برفقة شخص بالغ توفي على الرغم من سرعة نقله إلى المستشفي، وفق ما نقلته شبكة “سكاي نيوز”.

وأضافت شرطة فلوريدا أن الشخص البالغ الذي كان حاضرا اقتيد للاستجواب علما بإنه لم توجه له أي اتهامات كما لم تحدد الشرطة الأشخاص المتورطين.

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وفي سياق متصل، لفت الجيران إلى أن المنزل تم تأجيره عدة مرات ولم يكونوا متأكدين من هوية المستأجرين الحاليين.

وفي سياق متصل، نبه ممثل عن مستشفى الأطفال في نيشن وايد أن "الآباء لا يفعلون ما يكفي لمنع الأطفال من الوصول إلى أسلحتهم".

وأكمل رسالته إلى كل صحاب مسؤولية عن طفل: "إذا كان طفلك سيذهب لزيارة منزل أحد الأصدقاء أو منزل أحد الأقارب، فاستمر في طرح السؤال:" هل توجد أسلحة نارية في المنزل؟ وإذا كانت موجودة، فكيف يتم تخزينها".

