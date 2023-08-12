حاكم فلوريدا يدفع 95 ألف دولار لجماعة دينية لتعزيز ترشحه للرئاسة الأمريكية

أنفق حاكم فلوريدا رون ديسانتيس أكثر بكثير من أي منافس من أجل التودد إلى زعيم مسيحي محافظ مؤثر وأتباعه في ولاية أيوا الرئيسية من أجل حشد الدعم له، في الوقت الذي يسعى فيه إلى تعزيز ترشحه لانتخابات الرئاسة الامريكية

ويتخلف ديسانتيس ومستشاروه عن منافسه الرئيس السابق دونالد ترامب في استطلاعات الرأي الوطنية ويعانون من الاضطرابات في حملته الانتخابية، وينفقون مبالغ طائلة في ولاية أيوا على أمل تعطيل زخم ترامب من خلال هزيمته في المؤتمرات الحزبية للولاية في 15 يناير ، حيث يبدأ الجمهوريون في اختيار مرشحهم الرئاسي القادم.

وتعتبر قاعدة التصويت الإنجيلية المؤثرة في الولاية أمرًا حاسمًا لهذه الإستراتيجية.

ودفعت حملة ديسانتيس، وهي مجموعة PAC فائقة مرتبطة به ومجموعة غير ربحية تدعمه معًا ، 95000 دولار في الأشهر الأخيرة لمؤسسة Family Leader Foundation ، وهي مؤسسة غير ربحية مقرها ولاية أيوا يقودها الزعيم الإنجيلي بوب فاندر بلاتس ، وفقًا لتقارير تمويل الحملة ووثيقة تم إعدادها من قبل مشرع في ولاية أيوا كان يساعد منظمة Vander Plaats في جمع الأموال لمنتدى المرشح الرئاسي في 14 يوليو.

ومقابل هذا المال، حصلت ديسانتيس والمجموعات الداعمة على ثلاث صفحات من الإعلانات في كتيب تم توزيعه في منتدى يوليو الذي حضره 2000 مسيحي محافظ ، وتذاكر للقمة والغداء وحدث ما بعد العشاء.

وقال ثلاثة خبراء في تمويل الحملات وأكاديمي يدرس إنفاق حملة آيوا، إن القيمة الحقيقية قد تكون أكثر في بناء علاقة مع فاندر بلاتس ، الذي يكون تأييده مرغوباً في ولاية التصويت المبكر.