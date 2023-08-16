عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

علاقات استراتيجية واقتصادية.. سفير الهند بالقاهرة يشيد بالروابط بين البلدين

صدى البلد

أشاد سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه، بتطور العلاقات الثنائية بين بلاده ومصر وخاصة بعد زيارة الرئيس السيسي الهند في يناير الماضي والتي أعقبها العديد من الزيارات  لوزيرا الخارجية والدفاع الهندي وكذلك رفع مستوى العلاقات بين البلدين لمستوى الشراكة الاستراتيجية الذي تم توقيعه خلال زيارة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي مؤكدا بأن العلاقات الهندية  المصرية.

 


وأضاف السفير الهندي بأن بلاده تحتفل بالذكرى 77 لاستقلال الهند، والتي تتمتع باقتصاد جيد فهى تحتل المرتبة الخامسة عالميا.

وتابع: "أتوقع أن تكون الهند في  خلال 7 أو 8 سنوات من أكبر الدول فى العالم اقتصاديا ..نحن رواد فى عدة مجالات مثل الفضاء .. سعيد ان هناك علاقات قوية بين مصر والهند.. زيارة الرئيس السيسي ورئيس وزراء مصر للهند دعمت هذه العلاقات".

 

واضاف السفير الهندي: "الدولتان يتمتعان بعلاقات إستراتيجية تشهد تطورا خاصة في المجال الاقتصادي والتعاون والعسكري بين البلدين وأشار إلى أن هناك العديد الشركات الهندية ترغب في الاستثمار بمصر وإقامة مشروعات مشتركة خاصة في مجال الكيماويات وصناعة السيارات".

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور جديد| الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات لـ «فيفا».. و«الشيبي» يستنجد بالقضاء

السيول تضرب خلال ساعات| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية

1000 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب الآن بعد قفزة سريعة وعيار21 مفاجأة

وعد رسمي| علبة السجائر هتبقى بكام يوم السبت الصبح؟

ترانزيت.. مصدر مطلع لـ أ ش أ: الطائرة الخاصة التي توجهت من مطار القاهرة إلى زامبيا لا تحمل الجنسية المصرية وخضعت للتفتيش

أخبار سارة للمصريين.. اشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء| إيه الحكاية؟

برقم خيالي.. اتحاد جدة يقدم عرضا رسميا لضم محمد صلاح

أنا شاري الزمالك.. طارق السيد يكشف مفاجأة بشأن إمام عاشور

ترشيحاتنا

بعد تجديد الثقة.. 4 مطبات تواجه رابطة الأندية المحترفة في الدوري الجديد

السيسي يتفقد النقطة المشتركة للجيش والشرطة أمام معبر السلوم بمطروح

اجتماع عسكري عاجل بين روسيا وسوريا بشأن الأوضاع في المنطقة.. تفاصيل

علاقات استراتيجية واقتصادية.. سفير الهند بالقاهرة يشيد بالروابط بين البلدين

الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل 7 أشخاص في منطقة عسكرية.. تفاصيل

عقب وصوله .. الرئيس السيسي يوجه التحية لمواطني مطروح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فضل اللجوء إلى دار أيتام.. هروب طفل صيني من والدته والسبب صادم

بشعر قصير.. أول ظهور للفنانة دينا حايك بعد تعافيها من السرطان

الفارق بينهما 3 سنوات..طفل ينهي حياة آخر بطريقة مأساوية في أمريكا

فى لحظة رومانسية.. هايدى رفعت تتلقى عرض زواج

فيديو

سيكو دراما .. مادلين طبر تكشف عن أحدث اعمالها الفنية

مادلين طبر عن غياب الزعيم لحفل تكريمه: ادعوا له بدوام الصحة

دخل مشلول طلع واقف.. قصة عادل الذى رأى العذراء مريم داخل كنيستها

وزير الدفاع يكرم الأبطال الرياضيين من القوات المسلحة والاتحاد المصرى للإعاقات الذهنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ