علاقات استراتيجية واقتصادية.. سفير الهند بالقاهرة يشيد بالروابط بين البلدين

أشاد سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه، بتطور العلاقات الثنائية بين بلاده ومصر وخاصة بعد زيارة الرئيس السيسي الهند في يناير الماضي والتي أعقبها العديد من الزيارات لوزيرا الخارجية والدفاع الهندي وكذلك رفع مستوى العلاقات بين البلدين لمستوى الشراكة الاستراتيجية الذي تم توقيعه خلال زيارة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي مؤكدا بأن العلاقات الهندية المصرية.



وأضاف السفير الهندي بأن بلاده تحتفل بالذكرى 77 لاستقلال الهند، والتي تتمتع باقتصاد جيد فهى تحتل المرتبة الخامسة عالميا.

وتابع: "أتوقع أن تكون الهند في خلال 7 أو 8 سنوات من أكبر الدول فى العالم اقتصاديا ..نحن رواد فى عدة مجالات مثل الفضاء .. سعيد ان هناك علاقات قوية بين مصر والهند.. زيارة الرئيس السيسي ورئيس وزراء مصر للهند دعمت هذه العلاقات".

واضاف السفير الهندي: "الدولتان يتمتعان بعلاقات إستراتيجية تشهد تطورا خاصة في المجال الاقتصادي والتعاون والعسكري بين البلدين وأشار إلى أن هناك العديد الشركات الهندية ترغب في الاستثمار بمصر وإقامة مشروعات مشتركة خاصة في مجال الكيماويات وصناعة السيارات".