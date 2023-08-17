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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بالجنيه المصري| راتب محمد صلاح في اليوم والساعة حال انتقاله للدوري السعودي..رقم لا يُصدق

محمد صلاح
محمد صلاح

محمد صلاح.. الإسم المنشود لدى جماهير اتحاد جدة وجماهير الدوري السعودي بصفة خاصة، واللاعب المأمول الذي تتمنى المملكة العربية السعودية أن يتواجد بها ممثلًا لنادي اتحاد جدة.

لقطة قد تحسم مصير صلاح 

وكان خروج صلاح من المباراة الافتتاحية التي لم يسجل فيها كعادته، مصاحبًا لـ القيل والقال عن أخبار انضمامه للدوري السعودي وبالتحديد فريق الاتحاد السعودي.

لقطة “صلاح”، فتحت باب التكهنات حول رحيل النجم المصري عن ليفربول، وجعلت الأخبار المتواترة عن رحيل النجم المصري أقرب للحقيقة.

وكان يورجن كلوب قام بتبديل صلاح خلال المباراة، حيث ظهر الغضب على وجه اللاعب مما أثار الانتقاد.

عرض السعودية لـ محمد صلاح 

يحاول نادي اتحاد جدة منذ عدة أسابيع، التعاقد مع صلاح، في الميركاتو الصيفي الحالي، وتسجيله بدلًا من البرتغالي الشاب جواو فيليبي "جوتا"، الذي يخطط النادي لنقله إلى أي فريقٍ سعودي آخر، على سبيل الإعارة.

وقد وافق الدولي المصري محمد صلاح، مؤخرا، على الانتقال لصفوف اتحاد جدة السعودي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لقناة “الكاس” القطرية، فإن محمد صلاح لا يمانع الانتقال إلى الدوري السعودي عبر بوابة الاتحاد، حيث منح ليفربول الضوء الأخضر للاعب للتفاوض مع العرض الاتحادي.

أرقام يصعُب رفضها 

حسبما نشرت صحيفة الوطن السعودية، فإن إدارة اتحاد جدة عرضت على محمد صلاح ما يفوق 738 مليون ريال، ما يعادل 180 مليون يورو كراتب لمدة موسمين.

وستحصل إدارة ليفربول على 70 مليون يورو حال إتمام الصفقة، وذلك مقابل المدة المتبقية في عقد صلاح مع ليفربول.

كم سيبلغ راتب محمد صلاح يوميًا 

وبحساب راتب محمد صلاح الذي قد يتقاضاه حال الموافقة على اتمام الصفقة، فإن الدولي المصري سيحصل شهريًا على 7 مليون و500 ألف يورو، وأسبوعيًا على مليون و 875 ألف يورو، وهو ما يعادل بالجنيه المصري مبلغ وقدره ( 62990902.69 ) 63 مليون جنيه تقريبًا كل أسبوع.

وبذلك سيكون راتب محمد صلاح في اليوم الواحد  ( 8,998,700.38 ) 9 مليون جنيه مصري، وفي الساعة الواحدة ( 374,945 ) 375 ألف جنيه تقريبًا.

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وأعلن الإعلامي وليد الفراج، موافقة ليفربول على بيع محمد صلاح مبدئيًا؛ حيث إنه مستعد لبدء المفاوضات مع العميد الاتحادي؛ لإتمام الصفقة بشكل رسمي.

وكشف الفراج، عبر برنامجه "أكشن مع وليد"، عن أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، هو العائق الوحيد أمام إتمام الصفقة؛ حسب ما وصله من معلومات حصرية.

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