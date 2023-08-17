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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

قرار عاجل من وزارة التموين.. هؤلاء مستبعدون من الدعم | تفاصيل

بطاقة التموين
بطاقة التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تعليق تطبيق محددات العدالة الاجتماعية التي تستخدم لاستبعاد غير المستحقين للدعم التمويني وعدم حذف المواطنين من بطاقات التموين بسبب هذه المحددات، باستثناء حالتين فقط.

وفيما يتعلق بمحددات الاستبعاد الأخرى، فقد تم وقف تطبيقها على أصحاب البطاقات التموينية، وفقا لقرار التموين الأخير.

محددات استبعاد التموين

- أصحاب الدخل الحكومي المرتفع، ومن لديه مرتب تأمينى مرتفع.
- من يسددون قيمة مضافة مرتفعة من أصحاب الأعمال.
- من يدفع متوسط مصاريف مدارس 20 ألف جنيه لأكثر من طفل فى المدارس.
- من يمتلك حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر.
- من يدفع ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.
-  من أصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر.
-  من يملك سيارة موديل 2018 فأعلى، وأصحاب السيارات الفارهة.
-  من تكون لديه فاتورة التليفون المحمول بأكثر من 800 جنيه شهريًا، ومن يستهلك فواتير كهرباء مرتفعة تتخطى الـ 1000 كيلو وات، وأصحاب الوظائف العليا.

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هؤلاء مستبعدون من دعم التموين

تم استثناء المسافرين للخارج والأشخاص الذين اعتدوا على الأراضي الزراعية من تطبيق المحددات وتعليق بطاقاتهم التموينية.

وتتعاون الوزارة مع مصلحة الهجرة والجوازات لحذف أصحاب البطاقات الذين سافروا خارج البلاد لمدة تزيد عن ستة أشهر ولم يبلغوا مكتب التموين المختص بسفرهم.

وفي حالة غياب المواطنين خارج البلاد لفترة طويلة تتجاوز الستة أشهر، يتوجب عليهم تقديم طلب لإيقاف صرف المقررات التموينية والخبز أثناء تواجدهم في الخارج.

أما في حالة عودة المواطن من السفر، يتم إعادة قيده طبقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك حيث يتوجه إلى مكتب التموين لمرة أخرى ومعه الجواب وصورة من جواز السفر للتأكد من عودته للبلاد، ويعمل موظف التموين على إعادة لبطاقته التموينية، ليصرف التموين بشكل طبيعي من الشهر التالي.

كما تتعاون الوزارة مع وزارة العدل لوقف بطاقات التموين لأولئك الذين اعتدوا على الأراضي الزراعية واتخذت ضدهم إجراءات قانونية، وذلك لوقف أي نوع من أنواع الدعم التمويني لهم.

وتم تعليق تطبيق المحددات الأخرى التي تشمل أصحاب الدخل الحكومي المرتفع وأولئك الذين يمتلكون ثروات مادية كبيرة مثل ممتلكات عقارية وسيارات فارهة وشركات ذات رأس مال كبير وأصحاب وظائف عليا وغيرهم.

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