التموين تطلب 1500 طن زيت خام محلي للشراء

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن الممارسة رقم 5 لسنة 2023-2024؛ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه، لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، عبارة عن “1000 طن زيت صويا، و500 طن زيت عباد”.

وأوضحت الوزارة، أن العروض تقدم، لكامل الكمية، أو جزء منها، تسليم خلال الفترة من 15 سبتمبر إلى 10 أكتوبر 2023.

وأشارت إلى أن جلسة فض المظاريف والبت، ستعقد غدا الأربعاء، 16 أغسطس، في تمام الساعة 12 ظهرا، في مقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي، في العاصمة الإدارية الجديدة.

ونوهت بأن باقي الشروط والمواصفات، تكون طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بالهيئة.