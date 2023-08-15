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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مش هيلغي بطاقة التموين .. 4 استخدامات لـ الكارت الموحد

الكارت الموحد
الكارت الموحد

تقدم الدولة كافة الخدمات بكل سهولة للمواطن وتوفير الوقت والجهد وعليه تستهدف الحكومة من خلال الكارت الموحد بتقديم الخدمات للمواطن من خلاله.


خدمات الكارت الموحد 


ويمكن للمواطنين الحصول علي خدمات السلع التموينية والخبز المدعم، وخدمات التأمين الصحى، وخدمات البريد من خلال الكارت الموحد بدلا من وجود أكثر من كارت لدى المواطن.

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يأتي الكارت الموحد فى إطار سعي الدولة نحو التحول الرقمي وتقديم الخدمات بكل سهول عبر كارت الخدمات الموحد حيث تضم الرحلة الخدمات التالية :-

- يتيح الكارت الموحد فى المرحلة الأولي الخدمات التموينية

- يمكن عبر الكارت الموحد الحصول أيضا علي خدمات التأمين الصحي الشامل.

- ويمكن عبر الكارت الموحد المدفوعات الإلكترونية، حيث يعتمد الكارت الموحد على أحدث المعايير، بالتعاون مع شركة «فيزا» الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية.

- يجري فيما بعد إضافة خدمات حكومية أخرى وتعميمه في باقي المحافظات.

هل سيتم إلغاء البطاقات التموينية؟


ويتساءل الكثير من المواطنين عن إلغاء البطاقة التموين واستخدام الكارت الموحد، ورغم هذه التساؤلات فقد أكدت الحكومة أنه لم يتم إلغاء بطاقات التموين، فضلا عم استمرارية العمل بها، و انتظام صرف المقررات التموينية والخبز، من خلال المنافذ التموينية المتعددة.

ويتم تطبيق الكارت الموحد فى بورسعيد فقط كمرحلة أولي والذي يضم كافة الخدمات التموينية وغيرها بالإضافة إلي  سريان البطاقات التموينية .

ماهو سعر الكارت الموحد؟ 


يتم إصدار الكارت الموحد بدون أي رسوم كما أنه يتم إصدار بالمجان ويهدف إلى توصيل الدعم لمستحقيه ودعم منظومة الشمول المالي.

أهمية كارت الخدمات الموحد


تكمن أهمية الكارت الموحد فى العديد من النقاط والتي تشمل مايلي :-

-يعد الكارت الموحد بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع.

- يمكن استخدام الكارت الموحد  لإيداع أو لاستقبال مبالغ مالية.

- يستخدم في إتمام عمليات الشراء من ماكينات نقاط البيع أو السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي للهيئة القومية للبريد، حيث يتم خصم المبلغ مباشرة من حساب البطاقة.

- ويمكن استخدام الكارت الموحد من أجل مدفوعات الخدمات الحكومية الرقمية ومعاملات صرف الخبز والسلع التموينية، وخدمات التأمين الصحي الشامل.

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لازم تعرف.. هل يسمح بصرف خبز بطاقة التموين من أي محافظة؟

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لو ضاعت أو اتكسرت.. كيفية استخراج بدل فاقد أو تالف بطاقة التموين

وأطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة  ارسال رسائل " sms " على رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة لأصحاب البطاقات التموينية والتي تشمل قيمة الدعم المخصص للأفراد المقيدة على البطاقة.

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