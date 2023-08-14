بشرة خير..كل ما تريد معرفته عن الكارت الموحد.. كيفية استخراجه واستخدامه والخدمات المتاحة

يبحث عدد كبير جدا من المواطنيين عن كيفية استخراج الكارت الموحد الذكي الحكومي، والذي يستخدم في عدد من الخدمات الحكومية منها التموين والتامين الصحي الشامل.

الكارت الموحد يستهدف توفير مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين من خلال كارت ذكى واحد الأمر الذى يسهم فى ضمان توجيه الدعم للمستحقين ودعم منظومة الشمول المالى؛ و الكارت بالتعاون مع شركة فيزا استكمالا لمنظومة التحول الرقمى وفى إطار حرص الحكومة على بناء اقتصاد رقمى.

الكارت الموحد الذكي 2023

المرحلة الأولى

خدمات التموين معاملات صرف الدعم المخصص للخبز والسلع التموينية للمواطن فى المخابز وعند البدالين خدمات التأمين الصحى الشامل خدمات المدفوعات الإلكترونية يستخدم الكارت فى تنفيذ مدفوعات الخدمات الحكومية الرقمية

خصائص الكارت الموحد الذكي الحكومي

إضافة خدمات حكومية أخرى فى المراحل المقبلة تعميمه فى باقى المحافظات فيما بعد تباعا تسليم الكارت الموحد للمواطنين بالمجان يتم فتح حساب شخصى فى الهيئة القومية للبريد لكل مواطن يحصل على الكارت الموحد مع تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومى ورقم هاتفه المحمول المسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول الكارت مزود ببصمة ذكية للتأكد من وصول الخدمة إلى مستحقيها تم فتح قرابة 500 ألف حساب للمواطنين فى محافظة بورسعيد جاهزة للتفعيل. يعد الكارت الموحد بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع تستخدم لإيداع أو لاستقبال مبالغ مباشرة على البطاقة يتيح الكارت اتمام عمليات الشراء من ماكينات نقاط البيع لدى التجار أو السحب النقدى من ماكينات الصرافات الآلية للهيئة القومية للبريد

كيفية استلام الكارت الموحد

تصل رسالة نصية على الهاتف المحمول لرب الأسرة تطلب منه التوجه لمكتب بريد أو تموين محدد فى فترة زمنية محددة هو وزوجته وأولاده الأكبر من 16 سنة ليتمكن من استلام الكارت الخاص به الكارت عليه خدمات التموين والخبز للأسرة كلها يستلم باقى أفراد الأسرة الكروت الخاصة بهم وعليها خدمات التأمين الصحى الشامل والمدفوعات

فترة استلام الكارت الموحد

فترة إتاحة استلام الكارت الموحد بمراكز التسليم شهرا من تاريخ استلام الرسالة النصية للمواطن ثم شهر آخر بديوان عام المحافظة ثم يتم اعدام البطاقة إن لم يتم استلامها.

اماكن استلام الكارت الموحد 2023

عند التوجه لمكان الاستلام المحدد بالرسالة يتم الاستلام ببطاقة الرقم القومى ورقم المحمول المسجل باسم صاحب الرقم القومى لكل فرد من أفراد الأسرة مجانا عن طريق موظفى الهيئة القومية للبريد.

مكاتب البريد مكاتب التموين التأمين الصحى الشامل ديوان عام محافظة

وفى حالة عدم وصول الرسالة؛ يمكن للمواطن الاتصال بالخط الساخن لمنصة مصر الرقمية على رقم 15999 لمعرفة المكان والموعد المقرر له الاستلام منه.

الكارت الموحد

ما هو الكارت الموحد 2023

ويأتي الكارت الموحد فى إطار الاقتصاد الرقمى الذي يتطلب وجود كارت موحد لخدمات الحكومة مثل التأمين الصحى والخدمات البريدية والتموين عبر منصة وكارت واحد. استخراج الكارت الموحد اختياري وليس إجباريًا وأن من يرغب فى استمراره ببطاقة التموين بشكلها الحالى ليس هناك مشكلة لديه. الكارت الموحد هدفه توحيد العديد من الخدمات فى كارت واحد فى إطار التحول الرقمى. إصدار الكارت الموحد بدون أى أعباء مالية على المواطن.



معلومات عن الكارت الموحد