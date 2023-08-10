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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد يوجه الموظفين بمنافذ البريد بالتيسير على المواطنين

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اليوم الخميس،  خلال جولة موسعة،  سير العمل في إجراءات  استلام الكارت الموحد الذكي داخل فروع البريد المصري و مجمع هيئات التأمين الصحي الشامل. 

 حيث تفقد محافظ بورسعيد مركز الخدمات البريدية بالديوان العام،  وفرع البريد المصري بشارع طرح البحر،  و هيئة البريد المصري أمام حديقة فريال،  و مجمع هيئات التأمين الصحي الشامل.

رافقه خلال الجولة الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، و المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ،  والدكتور ابراهيم سرحان رئيس مجلس ادارة  شركه اي فينس،  ودكتور مي فاروق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل،  ودكتور شريف فاروق رئيس هيئة البريد المصري،  وعدد من الجهات التنفيذية.

وأطلع محافظ بورسعيد على انتظام سير العمل في إجراءات استلام الكارت الموحد للمواطنين داخل المنافذ البريدية و مجمع هيئات التأمين الصحي الشامل،  كما التقى العاملين بالمنافذ البريدية،  وحرص على التعرف على كيفية التعامل مع المواطن خلال استلام الكارت الموحد،  و مدى الاقبال على المنافذ البريدية للحصول على الكارت الموحد،  كما استمع للمختصيين في هيئة التأمين الثحي الشامل حول كيفية تعامل المواطن في التأمين الصحي الشامل من خلال الكارت الموحد الذكي، وتأكد من  توافر سبل الراحة للمواطنين خلال اجراءات الحصول على الكارت الموحد.

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وشهد محافظ بورسعيد استخراج الكارت الموحد ذكي للمواطنين داخل فروع هيئة البريد المصري ، و ذلك للاطمنئان على حصول المواطن على الكارت الموحد فى أسرع وقت واستيابعهم لكافة الاجراءات المطلوبة.

و وجه محافظ بورسعيد العاملين بالمنافذ البريدية بالتيسير على المواطنين خلال استلامهم الكارت الموحد،  مع تحقيق النظام خلال سير العمل،  وتوضيح كافة الجوانب المتعلقة بكيفية التغامل من خلال الكارت الموحد.

محافظ بورسعيد يشهد تفعيل الكارت الموحد

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جدير بالذكر، ان الكارت الموحد تم إصداره بالتعاون بين وزارة الاتصالات  و هيئة البريد ، و يساعد على توحيد حزمة الخدمة المقدمة للمواطنين، وتضم المرحلة الأولى  خدمات التموين والتأمين الصحى الشامل، إضافة إلى خدمات المدفوعات الإلكترونية، و يحصل المواطن على الكارت الموحد ويقوم بفتح  حساب شخصى فى هيئة البريد مع تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومى ورقم هاتفه المحمول المسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول، و سيكون مزودًا ببصمة ذكية تمكن الدولة من التأكد من وصول الخدمة إلى متلقيها، و سيتم بدء العمل بالكارت الموحد ببورسعيد كبداية و تجربة استرشادية سوف يتم تعميمها علي باقي المحافظات.

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