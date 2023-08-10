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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر أسماء وعناوين مراكز تسليم كارت الخدمات الموحد لمواطنى بورسعيد| تفاصيل

كارت الخدمات الموحد
كارت الخدمات الموحد

ينشر موقع صدى البلد فى السطور المقبلة أسماء وعناوين تسليم كارت الخدمات الموحد لمواطني محافظة بورسعيد

وأعلنت مديرية تموين بورسعيد برئاسة محمد عوض عن أماكن تسليم كارت الخدمات الموحد لأهالي المحافظة

وحددت مديرية تموين بورسعيد مركز بورفؤاد اول بعمارات العبور عماره 9 أمام صيدليه شادى لمواطني مدينة بورفؤاد 
.
كما حددت لأهالي مدينة بورسعيد مركز المناخ النموذجى أمام قصر الثقافة بشارع النصر و عدلى بجوار مدرسة الزهراء التجريبيه
.
وتسيرا على أهالى بورسعيد حددت مركز الضواحي والجنوب للخدمات التموينية المروة عمارة ٢٧ خلف اللبان الإمام أمام مدرسة طارق بن زياد
.
ولسكان الزهور حددت المركز النموذجى المطور الخاصة  بال 5000 وحدة بجوار مسجد الحسن مبنى مديرية التموين والتجارة الداخلية الدور فوق الأرضي
.
وحددت مديرية تموين بورسعيد  المركز النموذجى لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن بال 5000 وحدة بجوار مسجد الحسن مبنى مديرية التموين والتجارة الداخلية الدور الأرضي
.
كما يتم تسليم كارت الخدمات الموحد بجميع مكاتب البريد بكافة أنحاء محافظة بورسعيد بالإضافة الى مبنى التأمين الصحى ومبنى المحافظة. 


بدء ارسال رسائل نصية للمواطنين عبر الهاتف المحمول لاستلام الكارت الموحد.

كانت محافظة بورسعيد، أعلنت  عن البدء في ارسال رسائل نصية للمواطنين عبر المحمول لاستلام الكارت الموحد ،  منذ أمس الموافق الثلاثاء 8 أغسطس ،  حيث يهدف تطبيق الكارت الموحد إلى التأكد من وصول الدعم لجميع المستحقين، ومنع عملية التلاعب والاستيلاء على دعم المواطن.

ويعد الكارت الموحد بطاقة الكترونية مسبقة الدفع لاستخدام خدمات الإيداع او استقبال مبالغ مباشرة على البطاقة واتمام عمليات الشراء من ماكينات نقاط البيع لدى التجار أو السحب النقدي من ماكينات الصراف الٱتية للبريد المصري.

ويضم الكارت الموحد خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل إضافة لخدمات المدفوعات الحكومية وسيتم فتح حساب شخصي لكل مواطن في البريد المصري مع تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومي ورقم هاتفه المحمول المسجل لدى احدى شركات المحمول وسيكون مزود ببصمة الكترونية.  

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت أنه سيتم البدء في  تطبيق  "الكارت الموحد" بمحافظة بورسعيد شهر أغسطس  2023 و سيتم تعميم تجربة الكارت للتموين في مختلف المحافظات بعد ذلك بعدة شهور ..

- يتميز الكارت الموحد بـ بصمة ذكية، للتأكد من أن الخدمة تمت بشكل سليم.
- وسيتم إصدار الكارت الموحد للمواطن مجانا.

كيفية استخراج الكارت الموحد للتموين 2023

يمكن استخراج الكارت الموحد من خلال فروع  البريد ومراكز التموين ومبنى التأمين الصحى ومركز تكنولوجى الديوان بمحافظة بورسعيد حسب الرسالة المرسلة للمواطن على تليفونه المحمول. 

بدء إرسال رسائل نصية لمواطني بورسعيد عبر الهاتف المحمول لاستلام الكارت الموحد

أجهزة بورسعيد تواصل عملها لإنشاء شبكة صرف صحي بمنطقة عمر بن الخطاب

ويستطيع المواطنون استخراج الكارت الموحد بديل بطاقة التموين 2023 عن طريق موقع بوابة مصر الرقمية .

ويضمن الكارت الموحد، وصول الدعم للمستحقين في الدولة، وذلك من خلال تقديم كافة الخدمات المتاحة للمواطنين.

مزايا استخراج الكارت الموحد 2023

- الكارت الموحد هو البديل الأفضل لبطاقة التموين.
- يتواجد بالكارت الموحد حصة السلع التموينية ونقاط الخبز.
- يحصل المواطن من خلال الكارت الموحد على الخبز المدعم.
- يحافظ الكارت الموحد على حقوق جميع المواطنين من السرقة.
- يحصل المواطن من خلال الكارت على خدمات التأمين الصحي الشامل
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