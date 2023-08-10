أجهزة بورسعيد تواصل عملها لإنشاء شبكة صرف صحي بمنطقة عمر بن الخطاب

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مواصلة الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد العمل في إنشاء شبكة صرف صحي بمنطقة عمر بن الخطاب، تحت اشراف الجهاز التنفيذي لمحافظة بورسعيد و الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

يأتي ذلك في إطار الخطة الموسعة لرفع كفاءة وتطوير شبكات الصرف الصحي بأحياء المحافظة، واستكمالا لأعمال تطوير منظومة الصرف الصحي بحي الزهور.

وأوضح محافظ بورسعيد أن اعمال التطوير تستهدف رفع كفاءة الصرف الصحي بجميع مناطق الحى تماشيا من أعمال التطوير الجارية حاليا.

وأشار محافظ بورسعيد إلى استمرار اعمال إنشاء شبكة صرف صحى بمنطقة عمر بن الخطاب وذلك لانتهاء مشاكل الصرف الصحي بهذه المناطق و رفع كفاءة الصرف الصحي حيث تقوم بالأعمال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي .

ووجه محافظ بورسعيد على ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بأعمال انشاء شبكة الصرف الصحي بمنطقة عمر بن الخطاب في الموعد المقرر لها و زيادة معدلات التنفيذ والتنسيق مع كافة الجهات لسرعة الانتهاء .