عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير المرحلة الثانية بالممشى السياحى

محافظ بورسعيد المرحلة
محافظ بورسعيد المرحلة الثانية لتطوير الممشي السياحي استكمال

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اليوم،  سير العمل في تطوير المرحلة الثانية من الممشى السياحي،  والذي يجرى تطويره على مرحلتين،  و تم الانتهاء من تطوير المرحلة الأولي منه ، والتي شملت تطوير سور وبوابات الممشى من ( باب ١ حتي باب ٣). 

 رافق محافظ بورسعيد خلال الجولة المهندس  عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة  و محمد فواز رئيس حي الشرق ،  والشركة الهندسية المسئولة عن أعمال التطوير،  وعدد من الجهات التنفيذية والأمنية.  

خلال زيارته لترسانة بورسعيد.. رئيس غرفة الملاحة: الاقتصاد الأزرق مستقبل مصر

خطة لإصلاح الجهاز التنفيذي للحرة.. محافظ بورسعيد يجتمع بمديرى الإدارات

واستعرض محافظ بورسعيد المخطط التفصيلي لسير أعمال تطوير المرحلة الثانية بالممشى،   والخطة الزمنية المقررة للانتهاء من كافة الأعمال. 

محافظ بورسعيد يستعرض المخطط التفصيلي لسير أعمال تطوير المرحلة الثانية بالممشى ال

IMG-20230809-WA0022
IMG-20230809-WA0022
IMG-20230809-WA0023
IMG-20230809-WA0023
IMG-20230809-WA0020
IMG-20230809-WA0020
IMG-20230809-WA0021
IMG-20230809-WA0021
IMG-20230809-WA0017
IMG-20230809-WA0017
IMG-20230809-WA0018
IMG-20230809-WA0018
IMG-20230809-WA0019
IMG-20230809-WA0019
IMG-20230809-WA0015
IMG-20230809-WA0015
IMG-20230809-WA0016
IMG-20230809-WA0016

وأشار اللواء عادل الغضبان،  محافظ بورسعيد إلى أن أعمال التطوير بالمرحلة الثانية تعد استكمالا لما شهده الممشى السياحي من تطوير خلال المرحلة الأولى،  حيث سيتم  إقامة أماكن جلوس للمواطنين ومسطحات خضراء،  بحيث يمكن للمواطنين رؤية السفن مباشرة من خلال البوابات وسور الممشى المطور،  مشددا على تنفيذ الأعمال على أعلى مستوى، ومراعاة التوزيع الأمثل للمسطحات الخضراء ومقاعد الجلوس والأعمدة الديكورية والتحف الفنية، مع أهمية التخطيط الدقيق للمساحات والمسافات. 

بورسعيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد رئيس حى الشرق مسطحات الخضراء مقاعد الجلوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

15 درجة دفعة واحدة خلال ساعات|الأرصاد تزف مفاجأة غير مسبوقة بشأن الطقس

مفاجأة جديدة.. محافظة القاهرة تخفض تنسيق الثانوية العامة 10 درجات للمرة الثانية

الكيلو بـ12 جنيهًا| أسعار الأرز والشعير تفاجئ المصريين بعد قرار حكومي عاجل

شيكابالا لن يرحل عن الزمالك.. عفت نصار: يمتلك حبا ربانيا من الجماهير

حقيقة تورط غالي ومرتجي.. شوبير يكشف تفاصيل جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ

شوبير يكشف حقيقة فسخ عقد أحمد فتوح مع الزمالك

مرتب يصل لـ 36 ألف دولار.. آخر فرصة للتقديم على وظائف السفارة الأمريكية

مطلعتش راجل.. عروس البحيرة ترد على ادعاءات زوجها بأنها ذكر| فيديوجراف

ترشيحاتنا

رضا عبد العال يكشف سر رفض ممدوح عباس ضم محمد صلاح للزمالك

بسبب أحداث النيجر.. بيان عاجل من الأمم المتحدة

أول تعليق من رضا عبد العال على أزمة شيكابالا ومرتضى منصور

تسريع العمل بالمرحلة الثانية لمحطة مياه القاهرة الجديدة لتشغيلها قبل الصيف القادم

المكان هادي ورايق.. زوّار مدينة العلمين الجديدة يشيدون بالممشى السياحي|فيديو

الصين تصدر إنذارا عاجلا بسبب الإعصار المدمر "خانون"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير النودلز الصيني

سعر صادم لـ فستان نانسي عجرم الجريء

ليست أسماكا.. اكتشاف نظام بيئي جديد وحياة كاملة أسفل المحيط الهندي| هذا ما وجدوه

علامات الإصابة بالسرطان عند الرجال والسيدات والأطفال .. انتبه

فيديو

أنهى حياة ابنته بقسوة.. والدة ضحية الشرقية تكشف كواليس غريبة عن زوجها

مطلعتش راجل.. عروس البحيرة ترد على ادعاءات زوجها بأنها ذكر| فيديوجراف

دخل عش الدبابير.. القصة الكاملة للإطاحة بـ سيد عبدالحفيظ من منصبه|فيديوجراف

بسبب الأحضان والقبلات.. نجوم تعاملوا مع معجبينهم بعنف منهم عمرو دياب وتامر عاشور وإليسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ