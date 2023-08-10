محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير المرحلة الثانية بالممشى السياحى

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، سير العمل في تطوير المرحلة الثانية من الممشى السياحي، والذي يجرى تطويره على مرحلتين، و تم الانتهاء من تطوير المرحلة الأولي منه ، والتي شملت تطوير سور وبوابات الممشى من ( باب ١ حتي باب ٣).

رافق محافظ بورسعيد خلال الجولة المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة و محمد فواز رئيس حي الشرق ، والشركة الهندسية المسئولة عن أعمال التطوير، وعدد من الجهات التنفيذية والأمنية.

واستعرض محافظ بورسعيد المخطط التفصيلي لسير أعمال تطوير المرحلة الثانية بالممشى، والخطة الزمنية المقررة للانتهاء من كافة الأعمال.

محافظ بورسعيد يستعرض المخطط التفصيلي لسير أعمال تطوير المرحلة الثانية بالممشى ال IMG-20230809-WA0022 IMG-20230809-WA0023 IMG-20230809-WA0020 IMG-20230809-WA0021 IMG-20230809-WA0017 IMG-20230809-WA0018 IMG-20230809-WA0019 IMG-20230809-WA0015 IMG-20230809-WA0016

وأشار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد إلى أن أعمال التطوير بالمرحلة الثانية تعد استكمالا لما شهده الممشى السياحي من تطوير خلال المرحلة الأولى، حيث سيتم إقامة أماكن جلوس للمواطنين ومسطحات خضراء، بحيث يمكن للمواطنين رؤية السفن مباشرة من خلال البوابات وسور الممشى المطور، مشددا على تنفيذ الأعمال على أعلى مستوى، ومراعاة التوزيع الأمثل للمسطحات الخضراء ومقاعد الجلوس والأعمدة الديكورية والتحف الفنية، مع أهمية التخطيط الدقيق للمساحات والمسافات.