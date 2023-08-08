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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لجهودهم وتعاونهم المثمر.. الغضبان يشكر قيادات أمن بورسعيد

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، الشكر والتقدير للواء مازن صبري مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، وذلك على التعاون المثمر في ملف شمال سهل الحسينية، و المشاركة في تنفيذ حملة مكبرة في إطار الخطوات التنفيذية للبدء في تجفيف منطقة شمال سهل الحسينية و تحويل مساحة 33 ألف فدان بمنطقة شمال سهل الحسينية، من مزارع سمكية تروى من مصرف بحر البقر إلى أرض زراعية تروى من ترعة السلام لزيادة الرقعة الزراعية "زمام محافظة بورسعيد"  ،  بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.  

 

كما توجه محافظ بورسعيد بالشكر والتقدير للواء إبراهيم حمدي مساعد مدير أمن بورسعيد،  تقديرا لجهوده المتواصلة ومتابعته اليومية لأعمال الحملة المكبرة التي تمت بالتعاون بين الجهات المعنية لغلق الفتحات المخالفة المؤدية لمنطقة شمال سهل الحسينية، فضلا عن متابعة أعمال تطهير المصارف و المراوي بشمال سهل الحسينية وإزالة المزارع السمكية لتحويلها لمزارع نباتية.

 

 مؤكدا أن ملف تحويل منطقة شمال سهل الحسينية من الاستزراع السمكي للاستزراع النباتي يحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية،  مشيدا بالتعاون المثمر بين كافة الجهات التنفيذية والأمنية حتى تم إنجاز العمل في وقت قياسي وتم غلق 57 فتحة مخالفة،  و تطهير المصارف والمراوي للبدء في التحول للاستزراع النباتي بمنطقة شمال سهل الحسينية. 
 

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هذا ويعقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اجتماعات دورية،  لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي في أعمال تحويل منطقة شمال سهل الحسينية من الاستزراع السمكي للاستزراعي النباتي،  لزيادة الرقعة الزراعية،  وتطوير المنطقة بأكملها،  تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

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