ترشيح المدير الفني للتايكوندو بالنادي المصري لمنحة تدريبية بكوريا الجنوبية

تلقى كامل ابو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري للتايكوندو ، وخلال الخطاب وجه اتحاد التايكوندو الشكر لرئيس المصري علي على مجهوداته في رعاية لعبة التايكوندو بالنادي المصري.

وأكد كتاب الإتحاد اختيار الكابتن أحمد متولي المدير الفني للعبة التايكوندو بالنادي المصري ، والمدير الفني للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ببورسعيد، للحصول على منحة تدريبية مدفوعة التكاليف بكوريا الجنوبية ضمن برنامج ODA MASTER التدريبي على مستوى العالم.

هذا وسيتم من خلال المنحة منح مدير فني النادى المصري المرشح درجة الماجيستير العالمي للتايكوندو وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والسياحة بكوريا الجنوبية.



الجدير بالذكر أن الكابتن أحمد متولي كان قد قاد فريق التايكوندو بالنادي المصري للحصول على مراكز متقدمة ببطولات المنطقة والجمهورية في كافة بطولات المراحل السنية المختلفة.