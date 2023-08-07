عاجل.. تحرك جثمان شهيد القاطرة فهد من الإسماعيلية لمسقط رأسه| تفاصيل

تحرك منذ قليل جثمان شهيد القاطرة الغارقة فهد من محافظة الإسماعيلية إلى مسقط رأسه بمحافظة الدقهلية مركز السنبلاوين ليوارى جثمانه بمدافن الأسرة وفق رغبة والده .



كانت النيابة العامة بمحافظة الإسماعيلية انهت إجراءات مناظرة جثمان شهيد القاطرة الغارقة فهد عقب وصوله من منطقة البلاح الي مستشفي هيئة قناة السويس وصرحت بدفن الجثمان .



وأنهى زملاء الفقيد و أسرته عمليات التجهيز للجثمان ليؤدى عليه الصلاة مباشرة فور وصوله الي مسقط رأسه ليوارى جثمانه التراب بمدافن الأسرة



هذا ويجرى حاليا نقل جثمان شهيد القاطرة الغارقة فهد بأسعاف طائر يرافقه خلال رحلة الوداع عدد من زملائه الذين أصروا على التواجد بالاسماعيلية حتى إنهاء الإجراءات

كان قد تحركت من محافظة بورسعيد إلى مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية العديد من السيارات من زملاء شهيد الواجب السيد موسى غريق القاطرة فهد بمجرى قناة السويس الملاحي لوداعه قبل أن يوارى جثمانه التراب .

وسادت حالة من الحزن الشديد جموع العاملين بترسانة بورسعيد والتحركات و القاطرات البحرية حزنا على فراق زميلهم بقسم التحركات الذي وافته المنية أثناء أداء واجبه على القاطرة الغارقة فهد والتى صدمتها إحدى السفن العملاقة أثناء عبورها ضمن القافلة القادمة من الجنوب باتجاه الشمال .



وحركت اللجنة النقابية للعاملين بهيئة قناة السويس بمحافظة بورسعيد برئاسة طارق جاد أتوبيس من اتوبيسات الهيئة إلى السنبلاوين مسقط رأس شهيد الواجب حتى يتثنى لزملائه وداعه عقب وصوله من الإسماعيلية الي الدقهلية.

وكان والد الفقيد أصر على دفت جثمان نجله بمقابر الأسرة بقرية حي حوض الجنينة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية.

وباءت جميع محاولات زملاء الفقيد وقياداته بهيئة قناة السويس فى اقناع أسرة الفقيد بدفن جثمانه بمحافظة بورسعيد الا ان والده أصر على أن يدفن بمقابر الأسرة.



هذا وعلمت صدى البلد وصول النيابة العامة إلى مستشفي هيئة قناة السويس بالاسماعيلية لمناظرة الجثمان تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن وإنهاء الإجراءات لتحركه إلى مسقط رأسه .

كانت قوات الإنقاذ التابعة لهيئة قناة السويس نجحت فى انتشال جثمان الفقيد السيد موسى من داخل القاطرة الغارقة فهد وأصحابه بلنش إسعاف هيئة قناة السويس إلى مستشفي الهيئة بالاسماعيلية .

الفريق أسامة ربيع:"العثور على جثمان الزميل المفقود من طاقم القاطرة الغارقة "فهد"

وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مساء امس الأحد، نجاح جهود فريق الإنقاذ البحري في العثور على جثمان الزميل المفقود من طاقم القاطرة الغارقة "فهد" واستخراجه من المياه ثم نقله بواسطة لنش الإسعاف البحري

إلى محطة البلاح ومنها إلى سيارة الإسعاف ثم المستشفى للانتهاء من الإجراءات اللازمة لتسليم الجثمان إلى ذويه.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن غطاسي الهيئة تمكنوا من العثور على الجثمان في كابينة المعيشة الخاصة بالقاطرة الغارقة وذلك أثناء قيامهم بمسح كبائن القاطرة الغارقة ومنطقة الحادث على عمق ٢٤ متر من خلال مجموعات غطس متتالية.

ووجه الفريق أسامة ربيع برقية تعزية بالأصالة عن نفسه ونيابة عن كافة العاملين بالهيئة وبشركاتها في شهيد الواجب ريس ميكانيكي السيد على محمد موسى، داعيا المولى عز وجل بأن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبله من الشهداء وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن جهود فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة نجحت في إنقاذ ٦ من طاقم القاطرة المكون من ٧ أفراد وتم نقل المصابين إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية حيث تم السماح ل ٥ أفراد بالخروج من المستشفى أمس، فيما لايزال احد أفراد الطاقم بالمستشفى تحت الملاحظة.

جدير بالإشارة، أن جهود إنتشال القاطرة الغارقة مازالت جارية وذلك بالتوازي مع انتظام حركة الملاحة بالقناة من الاتجاهين.