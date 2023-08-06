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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يشدد على تكثيف أعمال مشروعات تطوير ورفع كفاة الطرق

اجتماع محافظ بورسعيد
اجتماع محافظ بورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، اجتماعًا، لمتابعة سير العمل في عدد من مشروعات الطرق الجاري تطويرها داخل عدد من الأحياء. 

أكد محافظ بورسعيد علي أن هناك اهتمام كبير برفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية داخل المحافظة، بما يحافظ على الشكل الجمالي ويحقق سبل الراحة للمواطن. 

جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والشركات المنفذة للمشروعات، والإدارة الاستراتيجية ، ومسؤولي الطرق ، وعدد من الأجهزة التنفيذية ببورسعيد

وأكد محافظ بورسعيد علي سرعة الانتهاء من الأعمال القائمة الخاصة بتطوير الطرق الحيوية بالمحافظة، ومنها شارع الحرية والجمهورية ببورفؤاد ، وشارع الامام محمد عبده، وسرعة الانتهاء من تطوير منطقة خديجه (أ) ،(ب) واقامه سوق خديجة ب وذلك طبقا لمخطط المحافظة للارتقاء وإعادة تطوير الطرق والمناطق السكنية ، بما يتناسب مع طبيعة بورسعيد الحضارية، ولتحقيق الانسيابية في مختلف الطرق بالمحافظة، مؤكدا على متابعته المستمرة خلال الأيام المقبلة لسير العمل للانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة.

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ووجه محافظ بورسعيد على التنسيق بين الجهات المسؤولة عن أعمال تطوير الطرق والمرور بالشكل الأمثل، بما يضمن تحقيق أعلى درجة من السيولة المرورية وتيسير الحركة بالطرق الحيوية، والتأكيد على الاهتمام بوضع الإشارات المرورية و اللوحات الارشادية وتخطيط الشوارع، وتكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية.

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