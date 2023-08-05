المصري يوجه الشكر لـ إسلام المزين

أعلن رجب عبد القادر نائب رئيس النادى المصري توجيه النادى عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ، الشكر للاعبه إسلام المزين وذلك بعد اتفاق النادي مع اللاعب على إنهاء التعاقد وانتقال اللاعب لصفوف فريق سيراميكا كليوباترا ضمن الصفقة التبادلية بين الناديين والتي انضم بموجبها اللاعب ميدو جابر لصفوف المصري.



وقال نائب رئيس المصري ان اللاعب اسلام المزين والبالغ من العمر 22 عاما ويشغل مركز قلب الدفاع كان قد انضم لصفوف المصري مطلع موسم 2022/2021 قادمًا من صفوف فريق الحمام المطروحي ، حيث شهدت تلك الفترة انضمامه للمنتخب الوطني الأوليمبي في عدد من التجمعات والمعسكرات.

ولفت نائب رئيس المصري إلى أن رحيل المزين يأتى ضمن خطة إحلال ودعم الفريق بالعناصر التى يحتاجها الجهاز الفني الجديد بقيادة الكابتن على ماهر وتنسيق مع الاشتاذ كامل ابوعلى رئيس النادى المصري شخصيا .