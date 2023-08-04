شواطئ بورسعيد و بورفؤاد كاملة العدد خلال عطلة نهاية الأسبوع | تفاصيل

شهد شاطئ مدينة بورسعيد، وشاطىء مدينة بورفؤاد اليوم الجمعة إقبال الاّلاف من المصطافين من أبناء محافظة بورسعيد والمحافظات المجاورة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بالتزامن مع إرتفاع درجات الحرارة.

حرص الالاف من الأطفال علي السباحة داخل مياه الشواطىء ، بمدينتي بورسعيد و بورفؤاد وكذلك حرص البعض الآخر على اللعب في رمال الشاطئ، بينما يستمتع مئات الأهالي بالهواء النقي والمياه الصافية والشمس الساطعة وسط رياح وأمواج هادئة نسبيا علي ساحل البحر المتوسط هذا بالإضافة إلى ممارسة الألعاب الشاطئية مثل: "الراكيت"، وكرة القدم والكرة الطائرة الشاطئية وركوب الألعاب المائية "البدالات" .

شواطىء بورسعيد و بورفؤاد كاملة العدد خلال عطلة نهاية الاسبوع | تفاصيل IMG-20230804-WA0033 IMG-20230804-WA0034 IMG-20230804-WA0031 IMG-20230804-WA0028 IMG-20230804-WA0027 IMG-20230804-WA0026 IMG-20230804-WA0038 IMG-20230804-WA0029 IMG-20230804-WA0036 IMG-20230804-WA0023 IMG-20230804-WA0021 IMG-20230804-WA0022 IMG-20230804-WA0024 IMG-20230804-WA0030 IMG-20230804-WA0032

كما استقبلت مدينة بورفؤاد خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة ، المئات من الزائرين من أبناء المدينة والمحافظات الأخرى ، حيث يستمر توافد أتوبيسات الرحلات من محافظات الجمهورية لمدينة بورفؤاد لزيارة العديد من المعالم السياحية والتاريخية وعلى رأسها جبال الملح بشركة النصر للملاحات والتي اكتسبت شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأول الأماكن السياحية التي يزورها القادمين للمدينة والتي أصبحت من أفضل الأماكن السياحية بمحافظة بورسعيد مؤخراً هذا بالإضافة إلى ركوب المعدية وإلتقاط الصور التذكارية أمام قبة هيئة قناة السويس التاريخية وزيارة المجمع الإسلامي ومسجد بورفؤاد الكبير وفيلا الرئيس الراحل محمد أنور السادات ونادي بورفؤاد الرياضي والذي يعد أقدم نادي تم إنشاؤه بمصر ومشاهدة فيلات هيئة قناة السويس التاريخية.

كما حرص زوار محافظة بورسعيد خلال زيارتهم لمدينة بورفؤاد على الذهاب لجبال الملح وقضاء وقت ممتع علي الجبال، والتصوير وكأنها جبال ثلج في أوروبا، وذلك بعدما تحولت منطقة الملاحات إلي مزار سياحي. وتحتل المدينة المرتبة الأولى في السياحة من هذا النوع لتصبح جبال الملح منافساً لجبال الجليد.

كما شهدت منطقة الأسواق الجديدة فى بورسعيد " الدوان تاون" اقبالا كبيرا من أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى.