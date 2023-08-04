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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احذروا المياه المعدنية المجهولة.. ضربات تموينية متلاحقة للمخالفين في بورسعيد

محمد عوض مدير تموين
محمد عوض مدير تموين بورسعيد

أكد محمد عوض وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد، أن الجشع يدفع بعض التجار إلى بيع سلعة مجهولة بدون التحقق من مصدرها ويندفع البعض الآخر للتلاعب في أسعار السلع وعرضها بسعر غير المتفق عليه، وهو ما يضع صاحبها تحت طائلة القانون، حيث وضعت الدولة عقوبات رادعة للتصدي للغش التجاري وخداع المستهلك، تصل إلى الحبس والغرامة، ومصادرة السلع.

 

وأضاف وكيل تموين بوسعيد لـ صدى البلد أنه إعمالا لتنفيذ القانون وحفاظا على حياة المواطنين أصدر تعليماته بشن حملات على محال السوبر ماركت بأنحاء متفرقة بالمحافظة للتأكد من صلاحية مصادر السلع تدوين الأسعار عليها و الإعلان عنها كتسعيرة إسترشادية للمواطنين وذلك بإشراف محمد حلمى وكيل مديرية التموين بالتنسيق مع العميد سهيل الجبالى رئيس قسم شرطة مباحث التموين.

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ولفت وكيل تموين بورسعيد أن الحملة أسفرت عن ضبط  أحد المحال التجارية بدائرة العرب بحوزته 25 كرتونة مياهة معدنية بإجمال 300 زجاجة سعة الزجاجة ١.٥ لتر وتم ضبط أى ما يعادل 450 لتر مياة معدنية مجهولة العلامة التجارية ومن مصادر غير معروفة بدون أى مستندات داله على مصدرها ما يجعلها تشكل خطرا على صحة مستهلكيها حال ما كانت ملوثة.

 

محاضر لمحال تجارية تقوم ببيع السجائر أزيد من السعرالرسمــــــى

 


ولفت وكيل تموين بورسعيد إلى أن الحملة حررت 5 محاضر لـ 5  محال تجارية قام  أصحابها  ببيع السجائر للمستهلكين بأزيد من السعر الرسمى، حيث يقوم البائعين ببيع العبوة بمبلغ أزيد من السعر الرسمى بزيادة قدرها من 5 إلى 15 جنيها، مخالفاً للقانون 163لسنة 1950 وبمواجته أقر بالواقعة وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

مياه معدنية مجهولة المصدر

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وشدد عوض على أنه سيكون هناك حملات بصورة متلاحقة ومفاجئة فى هذ الشأن تنفيذا لتعليمات الوزير وتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد .

 

محاضر لـمحال السوبر ماركت ببورسعيد لعدم الإلتزام بكتابة الأسعار على المنتجات .


وكشف وكيل تموين بورسعيد عن تحرير  20 محضر ل 20 سوبر ماركت بأنحاء متفرقة بالمحافظة لعدم إلتزامهم بتدوين الأسعار على السلع مايفتح الباب للتلاعب في أسعار السلع وعرضها بسعر غير المتفق عليه .

واقر وكيل تموين بورسعيد بتحرير العديد من المحاضر المتنوعة خلال عمل حملة الرقابة التموينية بالتنسيق مع مباحث التموين شملت تحرير  12 محضر شهادات صحيـــة للعاملين بمحال تجارية و 3   محاضر عدم إعلان عن أسعار بوتاجاز و 4 محاضر  عدم إعلان عن وجود مخزن .
 

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