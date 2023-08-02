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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحضور أبوهاشم وشعبان وصالح.. اللواء الغضبان يتابع مستجدات المنظومة الصحية بمحافظة بورسعيد

قيادات الصحة ببورسعيد
قيادات الصحة ببورسعيد فى لقاء نع اللواء عادل الغضبان

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اجتماعا،  لمتابعة سير ومستجدات المنظومة الصحية داخل المحافظة،  والاطمئنان على توفير كافة سبل الراحة والخدمات الطبية للمواطنين على أكمل وجه،  جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد حسن ابو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد،  والدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية لإقليم محافظات القناة والمشرف العام على فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد  والدكتورة نسرين حسن مدير عام فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.

أكد محافظ بورسعيد ، أن منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد وفرت لكافة المواطنين الرعاية الصحية الكاملة ، وحققت تقدم غير مسبوق فى مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن ، من خلال تطوير المؤسسات الطبية "مستشفيات ووحدات صحية " ، و تدريب الكوادر البشرية على أعلى مستوى ، والاستعانة بأحدث النظم والإمكانات الطبية ، مؤكدا على أن مؤسسات الدولة مازالت تعمل على استكمال المنظومة الطبية الجديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى القطاع الطبى،  لافتا أن  منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، حققت نجاحا كبيرا، تعكسه الأرقام  والإحصاءات .

لافتا إلى أن المنظومة أثبتت نجاحها بفضل الجهود المتواصلة لكافة الجهات المعنية بالدولة ، واستعرض محافظ بورسعيد مع رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، ومدير عام فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، سير العمل داخل منظومة التأمين الصحي الشامل،  وانتظام تقديم الخدمات والرعاية الصحية،  و مدى الاستجابة لشكاوى المواطنين والتواصل معهم، كما استمع لمستجدات وتفاصيل منظومة الاشتراكات داخل التأمين الصحي الشامل.  

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وفي نفس السياق،  أكد محافظ بورسعيد على أهمية التعاون بين المحافظة وهيئة الرعاية الصحية لاستكمال المنظومة والاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين،  وأشار أن  جميع القيادات القائمة على تنفيذ المنظومة تسعى لتحقيق افضل خدمات لصالح المواطن،  قائلا كل الشكر والتقدير والتحية لكل من ساهم في تنفيذ المنظومة والشكر الخاص للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اتخاذ القرار بتطبيق المنظومة ومتابعته المستمرة للمنظومة و تقديم الخدمات للمواطنين على اعلى مستوى  .

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