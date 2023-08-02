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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

الغضبان يناقش استعدادات محافظة بورسعيد لاستقبال بطولة الجمهورية للشركات

محافظ بورسعيد يناقش
محافظ بورسعيد يناقش استعدادات المحافظة لاستقبال بطولة الجمه

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اليوم، اجتماعا موسعا، لمناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال بطولة الجمهورية للشركات رقم (56)،  مؤكدا أن بطولة الشركات هي عرس رياضي تنتظره محافظة بورسعيد سنويا لخدمة عمال مصر

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة،  وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد واللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي وعبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة و رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد و مديرى مديريات ( التموين – الشباب والرياضة – التعليم – الصحة – الثقافة ) ومحمد يونس ( منسق البطولة )، وجهات ( المرور- الكهرباء – الأسعاف – الأنقاذ والطوارى – مكافحة القوارض –  مرفق المعديات - الجهاز التنفيذى - القرى السياحية – الشبكة الوطنية).
 

محافظ بورسعيد يناقش استعدادات المحافظة لاستقبال بطولة الجمهورية للشركات رقم (56

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و شهد اللقاء،  مناقشة عدد من الإجراءات التنسيقية بين الأجهزة التنفيذية لتنظيم البطولة والخروج بها على أعلى مستوى و بشكل مشرف يليق بمحافظة بورسعيد . 

 وأكد محافظ بورسعيد على تقديم كامل الدعم بما يحقق سبل الراحة للمتسابقين القادمين من المحافظات الأخرى خلال فعاليات البطولة.

وأوضح محافظ بورسعيد، خلال الاجتماع، أن القطاع الرياضي شهد تطورًا كبيرًا خلال الآونة الأخيرة، حيث استقبلت المحافظة العديد من الفعاليات الرياضية المحلية والدولية، ونجحت في تنظيمها على أعلى مستوى، نظرًا لتطوير البنية التحتية لمحافظة بورسعيد، والارتقاء بمستوى المنشٱت الرياضية وتزويدها بأحدث الأجهزة الرياضية، وتأهيل الكوادر الشبابية والرياضية على أعلى مستوى.

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كما أشار محافظ بورسعيد إلى أن بورسعيد تحقق نجاحا كبيرا كل عام في تنظيم واستقبال البطولة، مشيرا أنه وجه بالاستعداد المبكر لاستضافة البطولة التي تضم ٱلاف اللاعبين من جميع أنحاء الجمهورية.

 وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة جاهزة  لتنظيم البطولة والخروج بها بشكل مشرف،  يتماشى مع التطور الغير مسبوق على أرض بورسعيد في كافة القطاعات،

كان اللواء عادل الغضبان وجه رؤساء الأحياء بالاستعداد المكثف لتحقيق واجهة حضارية لمحافظة بورسعيد أمام زائريها خلال فعاليات البطولة،  والتي تضم أكثر من الاف اللاعبين من جميع أنحاء الجمهورية، وكثفت الأجهزة التنفيذية استعداداتها لاستقبال البطولة، للحفاظ على الوجه والمظهر الجمالى والحضارى ببورسعيد مع رفع كفاءة الفنادق والقرى السياحية لاستقبال الزائرين، وتوفير كافة سبل الراحة لهم للخروج بالبطولة  بشكل مشرف يليق بمحافظة بورسعيد.

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