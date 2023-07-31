لفوزهم ومشاركتهم في مسابقات مؤسسة إديوميتر مصر.. تكريم 256 من طلاب بورسعيد

كرمت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم، الطلاب المشاركين والفائزين في مسابقتي " كانجارو " و "هيبو " الدوليتين في مجال الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم.

جاء ذلك بحضور الأستاذ حسن مشعل مدير إدارة العلاقات لمؤسسة إديوميتر مصر والأستاذ محمود بدوي مدير عام التعليم العام والأستاذ الحسنى راغب مدير إدارة التوجيه الفني.

ورحبت وكيل أول الوزارة التعليم فى بورسعيد بالحضور الكريم الذي احتشدت به قاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية من الموجهين العموم وأولياء أمور الطلاب ومنسقي المدارس بالمسابقتين متمنية لهم دوام التفوق على الصعيدين المحلى والدولي.

وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل تعليم بورسعيد على أن الهدف من هذه المسابقات الدولية هو إثراء الكم المعرفي لدى الطلاب واطلاعهم على تجارب الدول الأخرى في مجال التعليم كهدف استراتيجي كبير لتكوين جودة مخرجات التعلم مشيرة إلى أن التنافس المعرفي الدولي ينتج من اجتهاد الطالب للحصول على العلم خارج إطار القنوات الرسمية.

ومن جانبه أكد الأستاذ حسن مشعل على ريادة محافظة بورسعيد في مجال التعليم على مستوى الجمهورية لافتا إلى أن قطار تكريم الطلاب الفائزين والمشاركين بالمسابقات وصل محافظة بورسعيد نظرا لمشاركة 256 طالب وطالبة من 7 مدارس مختلفة تحت إشراف منسقين مؤهلين ومدربين على أعلى مستوى بمختلف المراحل التعليمية.

لفوزهم ومشاركتهم في مسابقات مؤسسة إديوميتر مصر تكريم 256 طالبا وطالبة من بورسعيد IMG-20230731-WA0060 IMG-20230731-WA0061 IMG-20230731-WA0063 IMG-20230731-WA0052 IMG-20230731-WA0055 IMG-20230731-WA0054 IMG-20230731-WA0057 IMG-20230731-WA0058 IMG-20230731-WA0056 IMG-20230731-WA0053

وقد تم توزيع شهادات التكريم على الطلاب المشاركين كما تم منح منسقي المدارس شهادات تقدير من مؤسسة إديوميتر مصر للمسابقات العلمية والدولية تقديرا لجهودهم في إنجاح المسابقتين وسط حفاوة وترحيب جميع الحضور.