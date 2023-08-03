طايل للشرق والشيخ لبورفؤاد والخولى معاون أول الزهور|تفاصيل حركة الشرطة فى بورسعيد

اعتمد اللواء مازن صبرى مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد حركة الشرطة الداخلية بنطاق محافظة بورسعيد .
وشملت حركة الشرطة الداخلية بمحافظة بورسعيد تغيرات محدودة فى تنقلات الضباط على كافة الرتب الشرطية .
وتضمنت الحركة تجديد الثقة فى العميد اسلام الصياد مديرا لمكتب مدير امن بورسعيد والعميد محمد رشوان للعلاقات العامة والرقابة.
بينما شملت الحركة تولى المقدم احمد طارق العلاقات العامة والرخص والرائد لؤي زيدان الاعلام.
وتم تجديد الثقة فى العقيد محمد التل مدير لمرور بورسعيد والمقدم علاء البرادعي رئيس مباحث المرور.
وتم تجديد الثقة فى المقدم هيثم ماجد مفتش لإدارة البحث الجنائي.
وتضمنت حركة رؤساء وحدات البحث بأحياء بورسعيد تجديد الثقة فى المقدم احمد عبدالناصر رئيس مباحث الزهور ورائد حسام وهدان رئيس مباحث العرب.
وتولى الرائد محمد بركات رئيس مباحث جنوب بورسعيد اول والرائد عبدالرحمن العربي رئيس مباحث جنوب بورسعيد ثاني.
وعاد الرائد احمد طايل رئيسا بمباحث الشرق وتجديد الثقة فى الرائد عمر الخولي رئيس مباحث المناخ.
وعاد الرائد علاء الشيخ رئيس مباحث بورفؤاد اول تم تجديد الثقة فى الرائد محمد العراقي رئيس مباحث بورفؤاد ثاني والرائد احمد مسعد رئيس مباحث الضواحي.
وشملت الحركة تولى الرائد حسن الخولى معاون اول مباحث الزهور والنقيب سيد الشوا معاون مباحث الضواحي والنقيب زياد عرفة معاون مباحث الشرق والنقيب محمد عكاوي معاون مباحث الشرق والنقيب مازن زيدان معاون مباحث الزهور ونقيب اسلام تامر معاون مباحث الضواحي والنقيب فادي مطر معاون مباحث الشرق.
والنقيب احمد الجمل معاون مباحث المناخ و النقيب محمد هشام معاون مباحث المناخ والنقيب مصطفي ابوطرية قسم شرطة الشرق.