لـ 3 مواسم.. المصري يتعاقد مع ميدو جابر لاعب سيراميكا كليوباترا

أعلن الحسيني أبو قمر، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري، إنهاء رئيس النادي كامل أبو علي، لإجراءات التعاقد مع ميدو جابر، لاعب خط وسط فريق سيراميكا كليوباترا، بعقد يمتد لـ 3 مواسم، وذلك بعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول، بقيادة علي ماهر.

وقال نائب رئيس المصري، إن التعاقد سيبدأ اعتبارًا من الموسم الحالي، وحتى نهاية موسم 2025-2026، وذلك بعد حصول إدارة المصري، على الاستغناء الخاص باللاعب، بعد الاتفاق مع نظيرتها بنادي سيراميكا كليوباترا على كل جوانب الصفقة.

جدير بالذكر، أن لاعب المصري الجديد، يبلغ من العمر 30 عامًا، ويشغل مركز الجناحين الأيمن والأيسر، وسبق له اللعب على مستوى الناشئين في كل من أندية “المقاولون العرب، والسكة الحديد”، قبل أن ينتقل إلى صفوف فريق الألومنيوم، والذي تألق بين صفوفه؛ لينتقل بعد ذلك إلى مصر المقاصة، ومنه إلى النادي الأهلي، قبل أن ينضم إلى فريق سيراميكا كليوباترا قبل موسمين.