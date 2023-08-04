رسميا.. المصري يحتج ضد قرارات حكم مباراة كأس مصر أمام الأهلي

أكد الحسيني أبوقمر نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري تقدم النادى بمذكرة احتجاج رسمية إلى اتحاد الكرة معلنين من خلالها عن الاستياء الشديد من الأخطاء التحكيمية الفادحة التي شهدتها مباراة المصري والأهلي بدور الثمانية لبطولة كأس مصر.



وأضاف الحسيني اأوقمر ان مجلس المصري طالب مسئولي اتحاد الكرة بتشكيل لجنة محايدة بعيدا عن أعضاء لجنة التحكيم ، على أن تقوم اللجنة بإجراء تحقيق عاجل وفوري في كافة القرارات التي شهدتها المباراة وتفريغ تسجيلات تقنية الفيديو والمحادثات التي تمت بين حكم المباراة وحكم الفار مع عرض نتيجة التحقيق على الرأي العام تحقيقًا لمبدأ الشفافية.

وشدد أبوقمر على احتفاظ النادي المصري بحقه في اتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء التقرير الذي ستصدره اللجنة.