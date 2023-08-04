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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بورسعيد تسجل سادس حالة غرق في صيف 2023

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

سجلت محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، سادس حالة غرق على شواطئ بورسعيد منذ بداية صيف 2023.

استقبل مستشفى الزهور المركزي، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل،بمحافظة بورسعيد إسلام الشاذلي عبد الحميد 19 عامًا، جثة هامدة، إثر تعرضه للغرق أثناء السباحة بشاطئ بورسعيد، ونجح رجال الإنقاذ النهري بإدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد في انتشال جثمانه.

وكان مستشفى المبرة قد استقبل مطلع شهر يونيو الماضي أول حالة غرق في صيف 2023 لرجل في الأربعينات من عمره، اثر حادث غرق أثناء السباحة قرب أحد شواطئ المنشآت السياحية على شاطئ بورسعيد، كما استقبل مستشفي الزهور المركزي، يوم 4 يوليو الشاب: علي اسامة فتحي 19 عامًا، جثة هامدة، نتيجة الغرق أثناء السباحة بشاطئ بورسعيد أمام المطار.

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بينما غرق الطفلين: محمد محمد إبراهيم سليم 16 عامًا، ومحمد سامي سلامه منصور 15 عامًا، على شاطئ بورسعيد في العاشر من شهر يوليو، حيث انتشل مركب صيد جثمان الأول، ونجحت جهود البحث لرجال شرطة الإنقاذ النهري بإدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، في انتشال الطفل الثاني، كما انتشل أيضًا رجال الإنقاذ النهري في 31 يوليو من انتشال جثة الطالب: زياد هاني احمد ابراهيم خضر، طالب بالمرحلة الثانوية العامة الشعبة الأدبية، والذي غرق بشاطئ بورسعيد نطاق حي المناخ.

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