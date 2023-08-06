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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المرحلة الثالثة..

تعرف على مستحقى "كارت ميزة" لبدل المنطقة الحرة من أصحاب معاشات بورسعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت محافظة بورسعيد، عن بدء  توزيع المرحلة الثالثة من بطاقات المنطقة الحرة لأصحاب المعاشات مستحقي بدل المنطقة الحرة "كارت ميزة"،  وذلك بداية من غد الأثنين الموافق 7 أغسطس وحتى الأحد القادم الموافق13  أغسطس الجاي،  حيث يبدأ تسليم البطاقات   اعتبارا من الساعة  السابعة صباحا حتى الساعة  السادسة مساء.

 

وكشفت محافظة بورسعيد فى بيلن لها اليوم أنه سيتم توزيع البطاقات من مقر"  ديوان عام محافظة بورسعيد "،  من خلال بوابة الدخول المجاورة لمديرية أمن بورسعيد.

 

وأوضحت محافظة بورسعيد فى بيانها أنه سيتم توزيع بطاقات المرحلة الثالثة من كارت فيزا على أصحاب المعاشات في التابعين لجهات الديوان العام  والأحياء ( مناخ و شرق وملحق زهور)  والشئون الصحية و مكتب الخبراء و ملحق الشركة البورسعيدية و التعليم العالي ويضم الجامعة ومعهد فني صناعي و معهد فني تجاري ومعهد انشاءات بحرية و كلية التكنولوجيا ونظم المعلومات و كلية تربية وكلية الاداب و هيئة تعليم الكبار.

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هذا بالإضافة إلى ملحق الشباب والرياضة والمطار والبحوث الزراعية والأزهر والمحكمة والثروة السمكية والتأمينات الاجتماعية ( قطاع حكومي) وأكاديمية السادات ومنطقة تعمير بورسعيد.

وشددت محافظة بورسعيد على أنه يتم استخدام البطاقة  في شراء أي احتياجات أخرى والتعامل بواسطتها من خلال جميع مدفوعات الأجهزة الحكومية وغير الحكومية.

بورسعيد أصحاب المعاشات البحوث الزراعية و الشئون الصحية تعليم الكبار مديرية أمن بورسعيد محافظة بورسعيد

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