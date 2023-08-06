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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استياء شديد.. شاهد أبراج شواطئ بورسعيد بلا منقذين

أبراج شواطئ بورسعيد
أبراج شواطئ بورسعيد بلا منقذين

تشهد محافظة بورسعيد، حالة من الاستياء الشديد رغم الجهود الكبيرة المبذولة من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لتطوير الشاطىء والإجراءات التى يتخذها لارتفاع معدلات جذب الزوار من محافظات الجمهورية، لتنشيط حركة السياحة الداخلية بالمحافظة خاصة مع دخول موسم الصيف .

جاء استياء وغضب أهالى بورسعيد عقب ارتفاع نسب الغرق على شواطئ بورسعيد مقارنة بالأعوام السابقة وتسجيل المحافظة ٦ حالات غرق مع بداية الصيف .

 

٦٠ منقذ اعتمدهم محافظ بورسعيد و الأبراج خالية 


وعلى الرغم من اعتماد محافظ بورسعيد ميزانية لتوفير ٦٠ منقذ بامتداد الشاطىء بمدينتي بورسعيد وبورفؤاد الا ان أبراج المراقبة تظل خاوية على مدار اليوم ويتوقف ظهور المنقذين مع الإعلان عن حالة غرق.

ورصدت  صدى البلد، من خلال جولته على شواطئ بورسعيد خلو أبراج المراقبة المتواجدة على الشاطئ من المنقذين الذين من المفترض أن يتواجدوا أعلى الأبراج لمراقبة أكبر مساحة ممكنة من البحر لسرعة رصد حالات الغرق والتدخل السريع لإنقاذ المصطافين.

ساعة على شاطئ بورسعيد لصدى البلد دون ظهور منقذ او مسؤل 

هذا ولم يتم رصد أي منقذ طوال فترة التصوير و اللقاءات  مع المواطنين على شاطئ بورسعيد التي قاربت ٦٠ دقيقة، في ظل اتهامات على مواقع التواصل الاجتماعي لإدارة الشاطئ بالأهمال والتقصير في العمل وعدم تواجد المنقذين بمعظم مناطق الشاطئ خلال فترة تواجد المصطافين الرسمية، بالإضافة إلى عدد من الاتهامات الأخرى التي ستكشف مدى صحتها من عدمه الجهات المعنية.

أبراج شواطئ بورسعيد بلا منقذين

٢٠٢٣٠٨٠٥_١٣٠٩٣٣
٢٠٢٣٠٨٠٥_١٣٠٩٣٣
IMG-20230805-WA0043
IMG-20230805-WA0043
IMG-20230805-WA0044
IMG-20230805-WA0044
IMG-20230805-WA0045
IMG-20230805-WA0045

وكان مستشفى المبرة، قد استقبل مطلع شهر يونيو الماضي أول حالة غرق في صيف 2023 لرجل في الأربعينات من عمره، اثر حادث غرق أثناء السباحة قرب أحد شواطئ المنشآت السياحية، كما استقبل مستشفي الزهور المركزي، يوم 4 يوليو الشاب: علي اسامة فتحي 19 عامًا، جثة هامدة، نتيجة الغرق أثناء السباحة بشاطئ بورسعيد أمام المطار.

بينما غرق الطفلين: محمد محمد ابراهيم سليم 16 عامًا، ومحمد سامي سلامه منصور 15 عامًا، على شاطئ بورسعيد في العاشر من شهر يوليو، حيث انتشل مركب صيد جثمان الأول، ونجحت جهود البحث لرجال شرطة الإنقاذ النهري بإدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، في انتشال الطفل الثاني.

كما انتشل أيضًا رجال الإنقاذ النهري في 31 يوليو من انتشال جثة الطالب: زياد هاني احمد ابراهيم خضر، طالب بالمرحلة الثانوية العامة الشعبة الأدبية، والذي غرق بشاطئ بورسعيد نطاق حي المناخ.

بينما استقبل مستشفى الزهور المركزي، في الرابع من أغسطس الجاري، الشاب: اسلام الشاذلي عبدالحميد 19 عامًا، جثة هامدة، اثر تعرضه للغرق أثناء السباحة بشاطئ بورسعيد خلف قرية الفيروز، ونجح رجال الإنقاذ النهري بإدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد في انتشال جثمانه.

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ضربات متلاحقة لإحكام السيطرة على الأسواق ومواجهة الغش التجاري ببورسعيد

لترتفع مطالبات الأهالي لمحافظ بورسعيد بسرعة التدخل حفاظا على أرواح المواطنين وحتى لا تضيع مجهوداته المبذولة فى تطوير الشاطئ وجذب السياحة الداخلية و سياحة اليوم الواحد للمحافظة لاحداث حالة من الرواج التجارى يستطيع من خلالها القضاء على حالة الكساد التى يتضرر منها أصحاب المحال التجارية . 
 

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