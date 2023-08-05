ضربات متلاحقة لإحكام السيطرة على الأسواق ومواجهة الغش التجاري ببورسعيد

طالب محمد عوض مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد ، المواطنين، بضرورة الإبلاغ عن المحال المخالفة ومخازن المواد الغذائية والغير غذائية الغير مرخصة، والتي يتم تخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية داخلها.

وشدد عوض على مفتشين تموين بورسعيد بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والسوبر ماركت حفاظا على صحة المواطنين من المخالفين تحت اشراف محمد حلمى وكيل المديرية .



وكشف وكيل تموين بورسعيد نجاح الحملات فى ضبط كميات كبيرة تقدر (150 مفتاح توزيع كهرباء مجهول المنشأ داخل احد محال الأدوات الكهربائية بدائرة المناخ يشكل خطراً جسيماً على مستخدمية كالماس الكهربائى جراء رداءة المنتج مخالفاً بذلك القانون رقم مخالفة للقرار 113 لسنة 1994.

وأضاف وكيل تموين بورسعيد انه تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .



وكشف وكيل وزارة التموين فى محافظة بورسعيد تمكن إدارة الرقابة التجارية من ضبط كمية تقدر ب 250 عبوة من مشروب الأيس مجهولة المصدر مما قد يتسبب أضرار صحية نتيجة وجود ألوان صناعية بها مخالفاً لقرار وزير التموين رقم 45 لسنة 2022 الخاص بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو المحظور استيرادها أو غير المطابقة للمواصفات .



وأوضح وكيل تموين بورسعيد انه تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

لمبات مجهولة المصدر فى بورسعيد FB_IMG_1691223746646 FB_IMG_1691223743547 FB_IMG_1691223738074 FB_IMG_1691223734289



وأضاف عوض ان حملة مفتشى تموين بورسعيد خلال عملها حررت محضر لأحد المحال بدائرة حى العرب لإستخدامة إسطوانه غاز بوتاجاز تجارية بمناطق مزودة بالغاز الطبيعى.