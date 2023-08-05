لأربعة مواسم.. المصري يتعاقد مع سمير فكري لاعب الداخلية

كشف الحسيني أبوقمر نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري نجاح رئيس النادى كامل أبو علي، بعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن علي ماهر، إجراءات التعاقد مع سمير فكري ، لاعب خط وسط فريق الداخلية بعقد يمتد لأربعة مواسم.

وأضاف نائب رئيس المصري ان التعاقد يبدأ اعتبارًا من الموسم الحالي وحتى نهاية موسم 2027/2026.

ولفت ابوقمر ان إدارة المصري اتمت الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب من نادي الداخلية بعد الاتفاق على كافة الجوانب المتعلقة بصفقة اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا والذي يشغل مركز صانع اللعب .



الجدير بالذكر أن لاعب المصري الجديد كان قد سبق له اللعب بأندية انبي والداخلية وقد حصل على لقب أفضل لاعب بمباريات الدوري للموسم المنقضي في ست مباريات وقد تم اختياره في قائمة أفضل لاعبي الدوري للموسم ذاته بعدد من المواقع الرياضية المصرية.