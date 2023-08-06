بعد غرق القاطرة فهد.. قوات الإنقاذ تنتشل جثمان شهيد الواجب ونقله إلى المستشفى

نجحت قوات إنقاذ هيئة قناة السويس منذ لحظات من انتشال جثمان آخر أطقم القاطرة فهد والمفقود الوحيد منذ غرق القاطرة.

وتم حمل جثمان الفقيد السيد موسى على اللنش في طريقه إلى المستشفى ليودع تحت تحفظ النيابة العامة.

وتنشر صدى البلد صوة الفقيد مع نجلته الصغيرة والتي حصلت عليها قبل إعلان خبر انتشال الجثمان من قاع المجرى الملاحي لقناة السويس



وحصلت صدى البلد على أول صور حصرية لوصول الرافعة إنقاذ التابعة لهيئة قناة السويس إلى موقع غرق القاطرة فهد بالكيلو ٥١ نطاق محافظة الإسماعيلية.

هذا وقد بدأت الرافعة إنقاذ عملها منذ لحظة وصولها لنقطة غرق القاطرة فهد بمجرى قناة السويس تمهيدا لانتشالها من عمق القناة البالغ ٢٢ متر .

وأكدت مصادر من فرق الإنقاذ أن القاطرة جانحة على جانبها بقاع القناة وأن المنطقة منطقة تكريم فلا يمكن التعامل معها إلا عقب رفعها بالرافعة .

كانت القاطرة فهد إحدى أقدم قاطرات هيئة قناة السويس على موعد مع القدر عقب سقوطها اليوم غارقة فى قاع المجرى الملاحي للقناة بالكيلو 51 نطاق محافظة الإسماعيلية.

وكشفت المعلومات الأولية أن قاطرة هيئة قناة السويس فهد التى دخلت الخدمة عام 1977 ارتطمت اليوم بإحدى السفن العملاقة العابرة للمجرى الملاحي فانقلبت لتسقط فى قاع مجرى قناة السويس على غاطس 22 مترًا عمقًا.

ودلّلت المعلومات أنه تم إنقاذ طاقم القاطرة عدا فرد مازال البحث جاريا عنه بمنطقة غرق القاطرة بمكان ارتطامها بالسفينة التى واصلت تحركها حتى وصلت غاطس بورسعيد وتم التحفظ عليها.

كانت جهود رجال إنقاذ هيئة قناة السويس قد نجحت فى تحديد موقع غرق القاطرة فهد والتى استقرت فى قاع المجرى الملاحي لقناة السويس بالكيلو 51 حدود الإسماعيلية منذ عدة ساعات عقب أن صدمتها إحدى الناقلات العملاقة العابرة باتجاه الشمال .

وحدّد رجال الإنقاذ موقع القاطرة بقاع قناة السويس على عمق بلغ ٢٢ مترًا وسط ظلمة دامسة شديدة ومازال البحث جاريًا عن أحد أطقم القاطرة المفقودين والمرجح عدم نجاته كونه كان بمنطقة ماكينات القاطرة وقت تعرضها للارتطام والغرق.

وكانت فرق الإنقاذ قد نجحت فى إنقاذ باقي الطاقم ونقله إلى مستشفي هيئة قناة السويس بالاسماعيلية نمرة 6 .

“صدى البلد” نشر أول صور لتحركات السفينة Chinagas Legend التي اصطدمت بالقاطرة فهد وتسببت فى غرقها بالمجرى الملاحي لقناة السويس.

وعلم "صدى البلد" أن السفينة تابعت حركتها عقب الحادث بقناة السويس ووصلت قبل قليل إلى منطقة المخطاف قرب مدخل القناة الشمالي.

ولا تزال السفن التي كانت خلف السفينة متوقفة في مجرى قناة السويس بسبب عمليات الإنقاذ في موقع غرق القاطرة فهد .

ونشر “صدى البلد” أول صورة للقاطرة فهد قبل تعرضها للغرق كما نشرت خط سير السفن العالقة بمجرى قناة السويس بسبب عمليات الإنقاذ.

حصل “صدى البلد” على مقاطع فيديوهات لأعمال إنقاذ طاقم القاطرة فهد و الاى تعرضت منذ قليل للغرق بالمجرى الملاحي لقناة السويس عقب اصدامها بإحدى الناقلات العابرة للقناة .



وتكشف الفيديوهات التى حصل عليها “صدى البلد” أعمال البحث وانتشال طاقم القاطرة من المجرى الملاحي لقناة السويس.

وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، قد كشف اليوم السبت، أن أعمال الإنقاذ البحري جارية للتعامل مع حادث تصادم الناقلة CHINAGAS LEGEND والقاطرة فهد إحدى القاطرات التابعة للهيئة بالكيلو 51 بمنطقة البلاح والذي أسفر عن غرق القاطرة.

وأوضح رئيس الهيئة أن التصادم وقع خلال عبور الناقلة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هونج كونج، مع القاطرة "فهد" إحدى القاطرات التابعة للهيئة في نطاق منطقة البلاح مما أدي إلى حدوث فتحات في بدن القاطرة ودخول المياه ومن ثم غرقها.

يبلغ طول الناقلة 230 مترًا، وعرضها 36 مترا، بغاطس 27 قدمًا، وحمولة كلية 52 ألف طن وتنتظر السفينة حاليًا في بورسعيد لحين انتهاء الإجراءات المرتبطة بالحادث.

وأضاف رئيس الهيئة أنه على الفور تم دفع فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة لإنقاذ طاقم القاطرة المكون من 7 أفراد حيث لاتزال أعمال الإنقاذ جارية ، كما تم الدفع بالرافعة" إنقاذ " لإجراء أعمال انتشال القاطرة، مشيرًا إلى أنه جارٍ إعداد تقرير مفصل عن أسباب الحادث والاطمئنان على حالة الطاقم.