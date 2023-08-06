دخلت الخدمة عام 1976.. تفاصيل جديدة عن رحلة القاطرة الغارقة فهد.. شاهد

تعتبر القاطرة فهد من أقدم قاطرات هيئة قناة السويس التى تعمل فى قطر ومعاونة السفن العابرة للقناة حيث دخلت الخدمة عقب انشاءها مع إعادة فتح قناة السويس بعد حرب اكتوبر ١٩٧٣ .

ودخلت قاطرة هيئة قناة السويس الغارقة فهد الخدمة تحديدا عام ١٩٧٦ تحت رقم IMO : 7430474 واطلق عليها اسمها الحالى فهد

ويرجع منشئ تصنيع القاطرة إلى Bodewes Binnenvaart ميلينجن ، هولندا

ويصنف نوع السفينة فهد ضمن السفن العاملة لخدمة الملاحة فى قناة السويس لقاطرة

وتبلغ الحمولة الإجمالية للقاطرة فهد الغارقة فى قاع قناة السويس : 249 طن

كانت هيئة قناة السويس قد استأنفت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاحد عبور السفن المتبقية من قافلة الجنوب من تفريعة الشرقية الكم ٥١ ترقيم قناة الآن عقب تعطل الملاحة لواقعة غرق القاطرة فهد عصر امس

وتواصل فرق انقاذ هيئة قناة السويس و رافعات الهيئة العملاقة أعمال انتشال القاطرة الغارقة عقب مرور السفينة الأخيرة من قافلة الجنوب.



وكان الفريق أسامة ربيع رئيي هيئة قناة السويس اعلن انتشال جثمان اخر اطقم القاطرة فهد والمفقود الوحيد منذ غرق القاطرة

وحمل حثمان الفقيد السيد موسي على اللنش في طريقه الي المستشفي ليودع تحت تحفظ النيابة العامة .

ونشر صدى البلد صوة الفقيد مع نجلته الصغيرة والتى حصلت عليها قبل إعلان خبر انتشال الجثمان من قاع المجرى الملاحي لقناة السويس



كان صدى البلد قد نشر أول صور حصرية لوصول الرافعة إنقاذ التابعة لهيئة قناة السويس إلى موقع غرق القاطرة فهد بالكيلو ٥١ نطاق محافظة الإسماعيلية.

وبدأت الرافعة إنقاذ عملها منذ لحظة وصولها لنقطة غرق القاطرة فهد بمجرى قناة السويس تمهيدا لانتشالها من عمق القناة البالغ ٢٢ متر .

وأكدت مصادر من فرق الإنقاذ أن القاطرة جانحة على جانبها بقاع القناة وأن المنطقة منطقة تكريم فلا يمكن التعامل معها إلا عقب رفعها بالرافعة .



كانت القاطرة فهد إحدى أقدم قاطرات هيئة قناة السويس على موعد مع القدر عقب سقوطها اليوم غارقة فى قاع المجرى الملاحي للقناة بالكيلو 51 نطاق محافظة الإسماعيلية.

وكشفت المعلومات الأولية أن قاطرة هيئة قناة السويس فهد التى دخلت الخدمة عام ١٩٧٦ ارتطمت امس بإحدى السفن العملاقة العابرة للمجرى الملاحي فانقلبت لتسقط فى قاع مجرى قناة السويس على غاطس 22 مترًا عمقًا.

ودلت المعلومات أنه تم إنقاذ طاقم القاطرة عدا فرد تم انتشاله بمنطقة غرق القاطرة بمكان ارتطامها بالسفينة التى واصلت تحركها حتى وصلت غاطس بورسعيد وتم التحفظ عليها.

كانت جهود رجال إنقاذ هيئة قناة السويس قد نجحت فى تحديد موقع غرق القاطرة فهد والتى استقرت فى قاع المجرى الملاحي لقناة السويس بالكيلو 51 حدود الإسماعيلية منذ عدة ساعات عقب أن صدمتها إحدى الناقلات العملاقة العابرة باتجاه الشمال .

وحدّد رجال الإنقاذ موقع القاطرة بقاع قناة السويس على عمق بلغ ٢٢ مترًا وسط ظلمة دامسة شديدة ومازال البحث جاريًا عن أحد أطقم القاطرة المفقودين والمرجح عدم نجاته كونه كان بمنطقة ماكينات القاطرة وقت تعرضها للارتطام والغرق.

كانت فرق الإنقاذ قد نجحت فى إنقاذ باقي الطاقم ونقله إلى مستشفي هيئة قناة السويس بالاسماعيلية نمرة 6 .

ونشر “صدى البلد” أول صور لتحركات السفينة Chinagas Legend التي اصطدمت بالقاطرة فهد وتسببت فى غرقها بالمجرى الملاحي لقناة السويس.

وعلم "صدى البلد" أن السفينة تابعت حركتها عقب الحادث بقناة السويس ووصلت قبل قليل إلى منطقة المخطاف قرب مدخل القناة الشمالي.

ولا تزال السفن التي كانت خلف السفينة متوقفة في مجرى قناة السويس بسبب عمليات الإنقاذ في موقع غرق القاطرة فهد .

ونشر “صدى البلد” أول صورة للقاطرة فهد قبل تعرضها للغرق كما نشرت خط سير السفن العالقة بمجرى قناة السويس بسبب عمليات الإنقاذ.

وحصل “صدى البلد” على مقاطع فيديوهات لأعمال إنقاذ طاقم القاطرة فهد و الاى تعرضت منذ قليل للغرق بالمجرى الملاحي لقناة السويس عقب اصدامها بإحدى الناقلات العابرة للقناة .



وتكشف الفيديوهات التى حصل عليها “صدى البلد” أعمال البحث وانتشال طاقم القاطرة من المجرى الملاحي لقناة السويس.

وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، قد كشف امس السبت، أن أعمال الإنقاذ البحري جارية للتعامل مع حادث تصادم الناقلة CHINAGAS LEGEND والقاطرة فهد إحدى القاطرات التابعة للهيئة بالكيلو 51 بمنطقة البلاح والذي أسفر عن غرق القاطرة.

وأوضح رئيس الهيئة أن التصادم وقع خلال عبور الناقلة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هونج كونج، مع القاطرة "فهد" إحدى القاطرات التابعة للهيئة في نطاق منطقة البلاح مما أدي إلى حدوث فتحات في بدن القاطرة ودخول المياه ومن ثم غرقها.

يبلغ طول الناقلة 230 مترًا، وعرضها 36 مترا، بغاطس 27 قدمًا، وحمولة كلية 52 ألف طن وتنتظر السفينة حاليًا في بورسعيد لحين انتهاء الإجراءات المرتبطة بالحادث.

وأضاف رئيس الهيئة أنه على الفور تم دفع فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة لإنقاذ طاقم القاطرة المكون من 7 أفراد حيث لاتزال أعمال الإنقاذ جارية ، كما تم الدفع بالرافعة" إنقاذ " لإجراء أعمال انتشال القاطرة، مشيرًا إلى أنه جارٍ إعداد تقرير مفصل عن أسباب الحادث والاطمئنان على حالة الطاقم.