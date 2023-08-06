عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع نسب ومعدلات العمل في المشروعات الجديدة

محاغظ بو سعيد يتابع
محاغظ بو سعيد يتابع نسب ومعدلات العمل في المشروعات الجديدة

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا، لمناقشة واستعراض آخر تطورات العمل في عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في عدد من القطاعات بمحافظة بورسعيد. 

 

جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، وإدارة المشروعات ، والشركات الهندسية المنفذة للمشروعات، وعدد من الأجهزة التنفيذية ببورسعيد.

واستمع محافظ بورسعيد لشرح موجز من الحضور حول نسب ومعدلات العمل في المشروعات الجديدة. 

 

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية التطور الذي جرى ببورسعيد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن لإحداث نقلة نوعية حقيقية ببورسعيد. 

تعرف على مستحقى "كارت ميزة" لبدل المنطقة الحرة من أصحاب معاشات بورسعيد

استياء شديد.. شاهد أبراج شواطئ بورسعيد بلا منقذين

ولفت محافظ بورسعيد إلى تقديم كافة الدعم لاستمرار أعمال التنمية والتطوير داخل بورسعيد ضمن خطة التنمية المستدامة. حيث تابع المحافظ سير العمل في المشروعات الخدمية والطرق وكذلك تطوير عدد من المناطق

موجها باستمرار تطوير الأداء وتكثيف الجهود،  بما يضمن تحقيق أفضل مستوى من العمل.

بورسعيد إدارة المشروعات التنمية المستدامة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المشروعات الجديدة خطة التنمية المستدامة محافظ بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسريب برومو تقديم اللاعب| حقيقة ظهور رمضان صبحي بـ تيشيرت الزمالك.. شاهد

ابنه طلعت زكريا تتقدم ببلاغ بسبب ادعاءات موته مقتولا على يد فنان

7400مليونير و5 مليارديرات يعيشون في القاهرة.. تعرف على ترتيب المدن الأغنى عالميا

طرح شهادة ابن مصر2 بعائد 22%.. مفاجأة من البنوك بعد قرار المركزي

ميدو يوجه رسالة خاصة لـ محمود الخطيب بسبب أحمد عبد القادر

مطربة: وفاء مكي خربت بيتى وعايزه تخطف جوزي

بنك مصر يطرح شهادات إدخارية شهرية وسنوية بعائد تنافسي

كولر السبب.. ميدو يفجر مفاجأة بشأن رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

ترشيحاتنا

ممنوع بدول كثيرة| ما قصة فيلم باربي المثير للجدل وهل يُعرض في مصر ؟

قرار عاجل في النيجر بشأن المجال الجوي

جديد في مصر .. سعر ومواصفات بيجو 408 موديل 2023

"مهلة 30 يوما".. آبل تصدر تحذيرا لمستخدمي iPhone

صبرة القاسمي: وقعت فريسة لـ"وجدي غنيم" وانضممت للجماعات الإسلامية لهذا السبب

بعد 6 أشهر من زلزال تركيا وسوريا..شاهد مصيرعفراء المولودة تحت الأنقاض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل فني لكورال أطفال دمنهور بالأنفوشي ضمن ثقافتنا في إجازتنا| صور

بعد 6 أشهر من زلزال تركيا وسوريا..شاهد مصيرعفراء المولودة تحت الأنقاض

جوزي بيضحكني.. إطلالات ندى الكامل تثير الجدل|شاهد

طريقة عمل شاورما الدجاج مثل المطاعم

فيديو

ارتديت قميصا بلاستيكيا 6 سنوات|فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب مرضها في الطفولة

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

محمد رياض في ندوة صدى البلد يكشف: سر عدم تكريم عبلة كامل.. واختيار عادل إمام.. حقيقة تعرضه لأزمة بسبب الجن هايم.. واحترافه كرة القدم.. فيديو

قصة غرق القاطرة فهد بقناة السويس.. قوات الإنقاذ تنتشل جثمان شهيد الواجب «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ