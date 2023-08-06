محافظ بورسعيد يتابع نسب ومعدلات العمل في المشروعات الجديدة

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا، لمناقشة واستعراض آخر تطورات العمل في عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في عدد من القطاعات بمحافظة بورسعيد.

جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، وإدارة المشروعات ، والشركات الهندسية المنفذة للمشروعات، وعدد من الأجهزة التنفيذية ببورسعيد.

واستمع محافظ بورسعيد لشرح موجز من الحضور حول نسب ومعدلات العمل في المشروعات الجديدة.

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية التطور الذي جرى ببورسعيد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن لإحداث نقلة نوعية حقيقية ببورسعيد.

ولفت محافظ بورسعيد إلى تقديم كافة الدعم لاستمرار أعمال التنمية والتطوير داخل بورسعيد ضمن خطة التنمية المستدامة. حيث تابع المحافظ سير العمل في المشروعات الخدمية والطرق وكذلك تطوير عدد من المناطق

موجها باستمرار تطوير الأداء وتكثيف الجهود، بما يضمن تحقيق أفضل مستوى من العمل.