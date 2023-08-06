شاهد.. نقل جثمان شهيد الواجب من القاطرة الغارقة بالقناة على لنش إسعاف

حصلت صدى البلد على صورة للنش اسعاف هيئة قناة السويس والذي نقل جثمان الشهيد سيد موسي أحد أفراد طقم القاطرة الغارقة فهد عقب انتشاله، من القناة.

كان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس،أعلن مساء اليوم الأحد، نجاح جهود فريق الإنقاذ البحري في العثور على جثمان الشخص المفقود من طاقم القاطرة الغارقة"فهد" واستخراجه من المياه ثم نقله بواسطة لنش الإسعاف البحري إلى محطة البلاح ومنها إلى سيارة الإسعاف ثم المستشفى للانتهاء من الإجراءات اللازمة لتسليم الجثمان إلى ذويه.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أن غطاسي الهيئة تمكنوا من العثور على الجثمان في كابينة المعيشة الخاصة بالقاطرة الغارقة وذلك أثناء قيامهم بمسح كبائن القاطرة الغارقة ومنطقة الحادث على عمق ٢٤ متر من خلال مجموعات غطس متتالية.

لنش نقل جثمان شهيد القاطرة فهد received_2420358461471056

ووجه الفريق أسامة ربيع برقية تعزية بالأصالة عن نفسه ونيابة عن العاملين بالهيئة وشركاتها في شهيد الواجب ريس ميكانيكي السيد على محمد موسى، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبله من الشهداء وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أن جهود فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة نجحت في إنقاذ ٦ من طاقم القاطرة المكون من ٧ أفراد وتم نقل المصابين إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية حيث تم السماح لـ٥ أفراد بالخروج من المستشفى أمس، فيما لايزال احد أفراد الطاقم بالمستشفى تحت الملاحظة.

جدير بالإشارة، أن جهود إنتشال القاطرة الغارقة مازالت جارية وذلك بالتوازي مع انتظام حركة الملاحة بالقناة .