أول صور لانتشال القاطرة فهد بواسطة الرافعة إنقاذ.. شاهد

حصل صدى البلد على أول صور لعمليات انتشال القاطرة فهد من قاع المجرى الملاحي لقناة السويس والتى يشرق عليها شخصيا الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس .



وتواصل فرق انقاذ هيئة قناة السويس و الفرق المصاحبة للرافعة إنقاذ اعمالها منذ الساعات الأولى صباح اليوم لانتشال القاطرة فهد وتعويمها عقل عبور اخر سفينة فى قافلة الجنوب المتجهة للشمال .

وأكدت مصادر مطلعة استقرار حالة طاقم القاطرة الناجين عدا حالة وحيدة مازالت فى العناية المركزة وأخرى تضاربت الأقوال عن انتشالها من عدمه للفقيد السيد موسى .

كان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس،أعلن اليوم الأحد، استمرار عملية انتشال القاطرة "فهد"بواسطة الرافعة "إنقاذ" وإخلاء المجرى الملاحي للقناة، جاء ذلك خلال متابعته جهود الإنقاذ من موقع الحادث.

وأوضح رئيس الهيئة أن تنظيم حركة الملاحة بالقناة تشهد ترتيب اولويات دخول السفن من الاتجاهين، بما يضمن إجراء أعمال الإنقاذ بما لا يعيق الملاحة، حيث تشهد حركة الملاحة بالقناة، اليوم، عبور 38 سفينة من اتجاه الشمال بإجمالي حمولات كلية 2.6 مليون طن، فيما تعبر مساءا 45 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات كلية قدرها 2.7 مليون طن.

أعمال انتشال القاطرة فهد من قناة السويس FB_IMG_1691320523550 FB_IMG_1691320521116 FB_IMG_1691320518682 FB_IMG_1691320516498 FB_IMG_1691320514198 FB_IMG_1691320512100 FB_IMG_1691320509740 FB_IMG_1691320504700 FB_IMG_1691320502435

وأضاف رئيس الهيئة أن فريق الإنقاذ البحري مستمر في أعمال الغطس على عمق ٢٤ متر من خلال مجموعات متتالية لاستكمال أعمال رباط القاطرة الغارقة " فهد" بواسطة أسلاك الرافعة "إنقاذ" وهى العملية التي تتطلب دقة عالية ووقت كاف حيث يستغرق توصيل السلك الواحد ما يقرب من ساعة ونصف لكل من الأسلاك الثمانية للرافعة.

وأشار الفريق ربيع إلى أنه من المقرر الانتهاء من أعمال توصيل القاطرة الغارقة بأسلاك الرافعة "إنقاذ" في غضون الساعات القادمة لتبدأ بعدها مباشرة أعمال رفع وانتشال القاطرة الغارقة ونقلها إلى منطقة البلاح.

يبلغ الطول الكلي للرافعة إنقاذ 60.9 مترا، وعرضها 26.6 مترا، بحمولة 500 طن، وتستخدم في أعمال رفع وإنزال الوحدات البحرية وتعويم وانتشال الوحدات البحرية الغارقة.