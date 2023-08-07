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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الكليات 2023 .. معامل تربية نوعية ببورسعيد تواصل استقبال طلاب المرحلة الأولى

تنسيق رغبات المرحلة
تنسيق رغبات المرحلة الأولى لطلاب الثانوية فى بورسعيد

واصلت معامل الحاسب الآلي في كلية التربية النوعية بمحافظة بورسعيد لليوم الثانى على التوالي، استقبال طلبة وطالبات بالمرحلة الأولى الناجحين فى الثانوية العامة للعام الدراسي "2022-2023"، للتقديم في المرحلة الأولى بتنسيق الكليات بالجامعات المختلفة.


وشهدت عملية دخول الطلبة والطالبات المتقدمين إلى الكليات المختلفة حالة من الانتظام الشديد منذ لحظة الدخول من باب كلية التربية النوعية بمدينة بورسعيد بالحصول على رقم يتم به الانتظار في إحدى القاعات ومن ثم التسجيل وبعد ذلك الدخول إلى معمل الحاسب الآلي وتسجيل الرغبات.

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وأكد الاستاذ الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد أن خدمة فتح المعامل بكلية تربية نوعية هى خدمة مجانية تطوعية تأتى فى إطار المشاركة المجتمعية بين الجامعة و المحافظة.  

تنسيق رغبات المرحلة الأولى لطلاب الثانوية فى بورسعيد

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وأضاف رئيس جامعة بورسعيد أن أعمال التنسيق تتم تحت إشراف ومتابعة الدكتور أحمد الروبي، عميد كلية التربية النوعية بجامعة بورسعيد، والمكلف ومعاونيه بمتابعة عملية توافد الطلبة والطالبات وذويهم وانتظام دخول وتسجيل رغباتهم وتذليل كافة العقبات امامهم . 

 

وشدد رئيس جامعة بورسعيد على عدم تأخر الجامعة عن مد يد المشاركة المجتمعية مطلقا لأبناء محافظة بورسعيد فى شتى المجالات التى للجامعة صلة بها متمني دوام التوفيق لطلاب الثانوى فى حياتهم العلمية المقبلة. 

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