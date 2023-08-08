ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة المكرمين على مستوى محافظة بورسعيد| مستند

حصلت صدى البلد على أسماء أوائل الثانوية العامة في محافظة بورسعيد للعام الحالي المكرمين بشعب الادبي والعلمى بقسميه العلوم والرياضة إضافة إلى أوائل الثانوية العامة دمج.



هذا وقد حصد الطالبة هند طارق أحمد مراد المركز الأولى أدبي على مستوى محافظة بورسعيد وتلاها فى الترتيب العام للشعبة ١٠ طلبة وطالبات تساوى منهم طالبتان المركز الثالث و طالبتين المركز السادس و اخرتين وطالب المركز السابع.

فيما حصد الطالب مروان أحمد عفيفى المركز الأول علمى رياضة على مستوى محافظة بورسعيد والرابع على مستوى الجمهورية ليليه فى الترتيب على مستوى المحافظة ٨ طلاب بينهم طالبة وحيدة.

أما العلمى علوم على مستوى بورسعيد فقد حصد المركز الأول الطالبة تسنيم عماد نعيم وتلاها فى الترتيب ١١ طالب وطالبة تقاسم بينهم المركز السادس طالب وطالبة و المركز السابع طالب وطالبة اما المركز السابع فتقاسمه ٣ طلاب .

وجاء الطالب نور أشرف سبع أول القسم الادبي دمج و الطالب يوسف محمد سالم أول القسم الادبي دمج مكفوفين.



واحتل الطالب " أدهم محمود حسن فهمي" الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى امتحانات الشهادة الثانوية مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (ستيم)

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وكرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية بمحافظة بورسعيد ، وبمشاركة أولياء أمور الطلاب الأوائل ، حيث شملت الاحتفالية توزيع شهادات تقدير وميداليات لكافة الطلبة الأوائل تكريماً لهم لحرصهم على التفوق والتميز، .

وهنأ اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية من محافظة بورسعيد، معربا عن فخرهم بحصول ابناء محافظة بورسعيد على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية كما هنأ الطلاب الأوائل على محافظة بورسعيد في الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية، متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق في حياتهم العلمية والمهنية .

وأعرب محافظ بورسعيد عن فخره بهذه النماذج المشرفة من أبناء محافظة بورسعيد، قائلا أن هذا التفوق كان ثمار الاجتهاد والمصابرة و الطموح و التربية الجيدة، موجها التهنئة لأسر الطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، مؤكدا على أهمية دور الأسرة ، والذي يقع على عاتقها المهمة الاكبر في تربية وتنشئة هذه النماذج المشرفة.

وأشار محافظ بورسعيد خلال كلمته، أن الأمان والاستقرار و التنمية والتعمير هم الركائز الاساسية لتحقيق النجاح والتفوق لأبناءنا، لافتا أن القيادة السياسية حرصت على البناء والتعمير من أجل مستقبل أفضل لأبناء مصر، موجها الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على الجهود المضنية التي ساهمت في تحقيق نقلة نوعية حقيقية في الدولة المصرية، و العبور بمصر بسلام من الأزمات التي شهدتها خلال الأعوام الماضية، مؤكدا على أهمية تكاتف المواطن مع القيادة السياسية للاستمرار في تحقيق خطط التنمية والتعمير.

و تطرق المحافظ خلال اللقاء، عن خطة تطوير العملية التعليمية ببورسعيد، والتى كانت لها دور كبير في تحقيق النجاح والتميز لأبنائنا خلال امتحانات الثانوية العامة والفنية، لافتا أن التخطيط و الرؤية المستقبلية والإصرار على التنفيذ، كانت من أسباب النجاح والتميز.

كما وجه محافظ بورسعيد، الشكر لكافة القائمين على العملية التعليمية ببورسعيد، على الجهود المثمرة في ملف تطوير التعليم ببورسعيد، مؤكدا على النهضة التعليمية التي شهدتها بورسعيد مؤخرا ، وذلك لتنشئة أجيال قادرة على بناء المستقبل تشارك في إحداث التنمية المنشودة بالدولة، لافتا أن بورسعيد حققت معدلات غير مسبوقة في مجال تطوير التعليم على كافة المستويات و تم النهوض بالعملية التعليمية لتحقيق أفضل مناخ دراسي للطلاب في المدارس يسهم في إثراء العملية التعليمية.

وأكد محافظ بورسعيد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولي الاهتمام الأكبر للعملية التعليمية ويسخر جميع إمكانيات الدولة لخدمة التعليم وتطويره ، ويحرص دائما على أن يكون الطالب المصري في مسار التعليم الحديث على مستوى العالم، معربا عن سعادته البالغة بتكريم المتفوقين من ابنائه الطلبة والطالبات تحفيزاً لهم على بذل المزيد من الجهد، لافتا أن التكريم يأتي في المقام الأول لأولياء أمور الطلبة نظراً لدورهم الهام فى الدفع بأبنائهم للتفوق خاصة في ظل نظام دراسي جديد ومتطور.

وأشار محافظ بورسعيد، أن الدولة المصرية لا تنجح إلا بالتعاون الكامل بين الحكومة والمواطن، وأكد حرصه الكامل على تقديم كافة الدعم لطلاب الثانوية العامة، مشيرا أن المحافظة ساهمت في تخفيف عبء المراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة من خلال تنفيذ قوافل تعليمية على أعلى مستوى، للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور خلال الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة.

ونوه "محافظ بورسعيد " خلال حديثه، إلى أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالتعليم الفنى والذى يتماشى مع توجهات الدولة نحو البناء والتشييد، والتوسع فى المؤسسات الصناعية، مشيرا أن طلاب التعليم الفنى يحصلون على مختلف فرص العمل فور انهاء المرحلة الدراسية، وذلك بعد أن وفرت الدولة على أرض بورسعيد الآلاف من فرص العمل فى الكيانات الصناعية المختلفة.

و طالب المحافظ أبناءه الطلاب بمواصلة الجهد والعمل للاحتفاظ بمستوى التفوق والتميز خلال المراحل التعليمية والعملية القادمة من أعمارهم، حيث إن مصر تعتمد على عقول أبنائها المتفوقين في كافة المجالات من أجل تحقيق نهضتها وتقدمها .

وفي نهاية اللقاء، جدد محافظ بورسعيد تهنئته القلبية للطلاب الاوائل وأولياء الأمور، متمنيا لهم دوام النجاح والتفوق واختتم اللقاء بالتقاط عدد من الصور التذكارية لمحافظ بورسعيد مع الطلاب الأوائل بالثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية.