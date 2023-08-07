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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تموين غرب بورسعيد يوجه ضربات متلاحقة للمخالفين لإحكام السيطرة على الأسواق |تفاصيل

صورة مضبوطات تموين
صورة مضبوطات تموين غرب بورسعيد

واصل رجال الرقابة بإدارة تموين غرب بورسعيد جهودهم فى توجيه ضربات متلاحقة لضعاف النفوس من التجار فى إطار احكام الرقابة على الاسواق .

جاءت حملات ضبط الأسواق وملاحقة المخالفين بتوجيهات مستمرة من محمد عوض مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد وبإشراف محمد حلمى وكيل المديرية بالتنسيق مع قسم شرطة مباحث التموين.


وأسفرت الحملة عن ضبط كمية تقدر ب 150 كجم من مفروم الدجاج بدون بيانات إنتاج أو إنتهاء معبأ داخل أكياس بلاستيكية مجهولة المصدر.

وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتم سحب عينات وإرسالها إلى المعامل المختصة للبت فى مدى صلاحيتها للإستهلاك الأدمى من عدمه والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

واستطاعت إدارة تموين غرب بورسعيد تحرير 3 محاضر لـ 3 أكشاك لضبط كميات كبيرة من سجائر مجهولة المصدر ماركات غير معروفة بأحد الأكشاك وبدون أى فواتير تدل على نشأتها ما يشكل خطراً كبييراً على صحة المواطنين خلاف كون التدخين ضار بالصحة.

وتم التحفظ على الكمية المضبوطة والعرض على النيابة العامة للتحقيق .

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وفى سياق متصل تمكنت الإدارة من تحرير محضرين لمحال تجارية تقوم ببيع السجائر أزيد من سعرها الرسمى بعد محاولة شراء من قبل أحد المفتشين حيث تبين أن المحال ترفع سعر العبوة بمقدار من 5 إلى 7 جنيها للعبوة الواحدة بغرض التربح بدون وجه حق مخالفاً للقانون 163لسنة 1950

وبمواجتهما أقرا بالواقعة وتحرر محضر والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

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