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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: لا مجال لوجود جمعيات أهلية على الورق فقط وفحص 270 مؤسسة

اجتماع تنفيذي محافظة
اجتماع تنفيذي محافظة بو سعيد

صدق المجلس المحلي لمحافظة بورسعيد برئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على تخصيص مقر جمعية التنمية الحضرية سابقا الكائنة بمنطقة السلام لجمعية حياة للخدمات الاجتماعية.

كما صدق تنفيذي بورسعيد على تخصيص جزء من مقر جمعية التنمية الحضرية ايضا لاقامة دار إيواء للمشردات من السيدات.

ووافق المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد على تخصيص مقر الجمعية النوبية(سابقا) بنطاق حي الضواحي، والمغلقة لأكثر من عام لمؤسسة مشكاة نور الثقافية والخيرية لممارسة أنشطة المؤسسة.

وخلال الجلسة كلف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد  كيل وزارة التضامن و مدير الحوكمة بالتفتيش على جمعيات بورسعيد البالغ عددهم 270 جمعية للوقوف على مدى فاعليتهم وتقديمهم خدمات فعلية على أرض الواقع من عدمه .

وشدد محافظ بورسعيد على أنه لن يترك جمعية خدمية اسم على ورق، مشير إلى أن الأجدر هو دعم الجمعيات الفاعلة وخاصة التى يقوم على إدارتها الشباب.  

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وفى ذات السياق أكد الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب على أن جمعيات تنمية المجتمع اشهرت لخدمة المجتمع وليس لأن تكون مسميات فقط دون أفعال.  

وأبدى نائب بورسعيد تأييده لقرار تشكيل لجنة فحص أعمال الجمعيات والوقف على نشاطها فعليا وسحب تراخيص الجمعيات التى لا تعمل وفق أحكام القانون. 

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