محافظ بورسعيد يعلن زيادة الجهات المستفيدة من بدل المنطقة الحرة لـ 58

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الشكر للأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة على دورهم الكبير في إقامة المشروعات الخدمية والتنموية حتى حصلت محافظة بورسعيد على المركز الأول في مؤشر البيئة الموازية و المركز الثاني في نتائج المؤشر العام بناء على تقرير مؤشر تنافسية المحافظات المصرية الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

واستعرض محافظ بورسعيد خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم توجيهات تخفيض الطاقة، والاجراءات المتبعة في هذا الشأن في ظل توجيهات رئيس الوزراء بالبدء الفعلي في تنفيذ اجراءات ترشيد استهلاك الطاقة بداية من شهر أغسطس الجاري.

وصدق المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد برئاسة اللواء عادل الغضبان على كتاب مديرية الاسكان والمرافق بشأن تقنين الوحدات الإدارية المملوكة للمحافظة.

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كما استعرض المجلس التنفيذي عرضا حول تحديث منظومة بدل المنطقة الحرة، و القرارات المستجدة بشأن زيادة بدل المنطقة الحرة لأصحاب المعاشات، واصدار كارت ميزا يستخدم في جميع المدفوعات الحكومية، فضلا عن زيادة أعداد الجهات المستحقة لبدل المنطقة الحرة لتصبح 58 جهة، في إطار تعظيم الاستفادة من بدل المنطقة الحرة وضمان وصولها لمستحقيها.

