تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات في بورسعيد| شاهد

كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، أوائل شهادات الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية على مستوى المحافظة، وذلك خلال احتفالية كبرى بأحدى القرى السياحية.

وتضمنت الاحتفالية تلاوة أحد الطلاب آيات من القرآن الكريم، عرض أوبريت "علمونا في مدرستنا" لفرقة "عجميات" للفنون، بقيادة الفنان عمرو عجمي، وفرقة طلائع بورسعيد، التابعة لمديرية الشباب والرياضة، برئاسة عبدالفتاح حافظ، مدير عام المديرية، تحت تدريب محمد عمرو وبسملة أحمد، والتي شهدت تجاوب وتفاعل كبير من الحضور، في ظل أجواء من الفرحة بين الطلاب وأولياء أمورهم.

ووزع محافظ بورسعيد شهادات تقدير والدروع التذكارية ومكافأت مالية على أوائل شهادات الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية على مستوى المحافظة، موجها التهنئة والتحية لهم ولأولياء أمورهم، ومطالبهم باستمرار الجهد والتفوق من أجل خدمة وطنهم في المستقبل والمشاركة الإيجابية في التنمية التي تشهدها الدولة المصرية.